Program "Rolnik szuka żony" wielu uczestnikom pokazał prawdziwą miłość. Niektórzy jednak przekonali się, że uczucie po czasie może wygasnąć. Do tego grona zaliczają się Agata Rusak i Łukasz Sędrowski z piątej edycji randkowego show. Dawni zakochani szybko zaangażowali się w relację. Uczestnik oświadczył się ukochanej przed kamerami. Jeszcze w odcinku świątecznym chwalili się swoim szczęściem w ówczesnym sezonie. Z czasem jednak wyszło na jaw, że ich uczucie nie przetrwało. Agata rzadko kiedy pojawia się w mediach. Ostatnio jednak zapozowała z inną bohaterką show. Fani nie mogli w to uwierzyć.

"Rolnik szuka żony". Pamiętacie tę uczestniczkę? Trudno ją rozpoznać na nowych zdjęciach

W mediach społecznościowych aktywnie działa wybranka Waldemara z dziesiątej edycji show, Dorota. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z tajemniczą kobietą. "Jak myślicie, kto to jest? Czy pamiętacie tę panią?" – zapytała swoich fanów. Widzowie mieli prawdziwą zagwozdkę. Część z nich w ogóle nie kojarzyła tej osoby. "Następna kandydatka Waldiego?", "Czy to jakaś uczestniczka ‘Rolnika’? Oglądałam każdy sezon i nie kojarzę!", "No chyba nie Waldi w przebraniu" - pisali obserwatorzy w komentarzach. Okazało się, że to właśnie Agata Rusak, jednak po spektakularnej metamorfozie! Kobieta nie jest już brunetką w okularach. Zmieniła kolor włosów na... różowy. Widzowie kompletnie jej nie poznali. A waszym zdaniem choć trochę przypomina dawną siebie? Zdjęcie Agaty Rusak z programu "Rolnik szuka żony" po wielkiej metamorfozie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Łukasz wspomina związek z Agatą. Zaangażował się w relację

Miłość Łukasza i Agaty z programu "Rolnik szuka żony" nie przetrwała próby czasu. Niedługo po zerwaniu rolnik zagościł w "Pytaniu na śniadanie". Sędrowski nie ukrywał, że bardzo zaangażował się w tę relację. - Ja z miłości się oświadczyłem, produkcja trochę pomogła, wiadomo, gondola w Łazienkach Królewskich to był piękny anturaż i piękne okoliczności. Zdecydowałem się, nikt o tym nie wiedział, nikt z produkcji, reżyser nie wiedział, że będzie taka sytuacja, że oddam serce właśnie tej wybrance z programu. To było coś pięknego, to było coś silnego mocnego, to był żar, to był ogień. To było coś, co naprawdę rozpaliło serce - wspominał uczestnik hitu TVP. Wygląda na to, że bardzo zależało mu na dawnej ukochanej. ZOBACZ TEŻ: Joanna z "Rolnik szuka żony" pokazała córkę. Antosia rośnie jak na drożdżach. Podobna do mamy?

