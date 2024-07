Kornelia i Marek dali się poznać w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wzięli udział w eksperymencie i dzięki ekspertom stanęli na ślubnym kobiercu. Szybko złapali ze sobą dobry kontakt. Wielu widzów było zdania, że jako jedni z nielicznych mają szansę na kontynuowanie małżeństwa po programie. Tak też się stało. Kornelia i Marek przypieczętowali swoją miłość w urzędzie. Teraz przyszła pora na uroczystość kościelną. Pokazali fanom zaproszenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Pakosińska wspomina swój ślub. Wesele trwało tydzień

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek biorą ślub kościelny. Tak wyglądają ich zaproszenia

Ślub cywilny nie był wystarczający dla Kornelii i Marka. Od jakiegoś czasu uczestnicy programu planowali ceremonię kościelną. Już wkrótce po raz kolejny powiedzą sobie "tak". Nie obyłoby się jednak bez przygotowań. Jak się okazało, zakochani mają kolejny etap za sobą. Ich zaproszenia na uroczystość są już gotowe. Obserwatorzy w sieci mogli je zobaczyć. "Nasz dzień nadchodzi wielkimi krokami (...). Gości już trzeba zacząć zapraszać" - skwitowała Kornelia w poście na Instagramie. Co na to fani? Wyrazili opinię. "Fajnie, że się odnaleźliście w programie i że miłość wygrała... Życzę wam szczęścia", "Serdecznie gratuluję. Trzymałam za was kciuki w programie i cieszę się, że szczęście kwitnie", "Ooo jaaa! Gratulacje" - pisali wierni obserwatorzy. Po zdjęcia zaproszeń na ślub Kornelii i Marka zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marek i Kornelia fot. screen player.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia". W marcu 2024 roku Kornelia i Marek obchodzili pierwszą rocznicę. W sieci pojawiły się romantyczne wpisy

Kornelia i Marek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" prężnie działają w mediach społecznościowych. Ich pierwsza rocznica ślubu miała miejsce w marcu 2024 roku. Zakochani nie szczędzili sobie miłych słów. w sieci. Marek pokusił się o romantyczny wpis prosto z serca. Przede wszystkim podkreślił, jak bardzo jest wdzięczny za chwile spędzane z ukochaną. "Przeżyliśmy już cały rok jako mąż i żona, ale to dopiero początek naszej niesamowitej przygody. Patrząc w twoje oczy, widzę cały świat i wiem, że jestem w najlepszym miejscu na ziemi" - wyznał. To jednak nie wszystko. Marek pokazał się fanom od swojej romantycznej strony. Kornelia z pewnością była zadowolona. "Dziękuję za każdy uśmiech, za każdą chwilę, za twój niezmienny uścisk. Dziś patrzymy w przeszłość z uśmiechem i w przyszłość z nadzieją, a przed nami całe życie pełne przygód i miłości. Niech ta pierwsza rocznica ślubu będzie tylko początkiem naszej nieskończonej historii miłości" - czytamy w poście. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia zaskoczyła decyzją. Pozbywa się pamiątki z programu

Kornelia i Marek Kornelia i Marek ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia', TVN