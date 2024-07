Szósta edycja "Sanatorium miłości" zapisze się w pamięci widzów, jako jedna z bardziej kontrowersyjnych. Fani programu zgodnie stwierdzili, że w najnowszej odsłonie matrymonialnego show było za dużo dramatów i intryg. Do tej pory między niektórymi uczestnikami jest bardzo napięta atmosfera. Pewne jest natomiast, że żadnych nieporozumień nie ma między Janiną a Marią. Koleżanki z planu wydają się mieć bardzo dobry kontakt. Niedawno Janina wrzuciła na swój profil na Instagramie urocze zdjęcie, na którym pozuje w kapeluszu. Okazuje się, że kobieta była u Marii i wie, jak ta się czuje. Jeśli chcesz zobaczyć, jak obecnie wygląda Maria, zajrzyj do galerii na górze strony. Znajdziesz tam zdjęcia z wizyty Janiny.

"Sanatorium miłości". Maria czuje się coraz lepiej. Janina podała więcej szczegółów

Maria i Janina wciąż utrzymują kontakt po programie. Niedawno kuracjuszka odwiedziła swoją koleżankę i podzieliła się wrażeniami z wizyty. "Niedzielne popołudnie zaplanowane. Upał 35°C , ale co tam. Plan odwiedzin Królowej SM - Marii, musi być wykonany. Kapelusz plus woda i w drogę do Konstancina. Uściskom nie było końca. Maria wygląda świetnie i też tak się czuje. Dzielnie znosi rehabilitację i w środę wraca do domu. Pozytywna postawa wobec życia i ludzi. Brawo!" - pisała. W komentarzach zaroiło się od słów uznania. "Jak to mówią, przyjaciół poznaje się w biedzie. Dziewczęta trzymajmy się razem i zdrówka życzę!" - pisała jedna z fanek.

"Sanatorium miłości". Dlaczego Maria wylądowała w szpitalu?

Uczestniczka w jednym z komentarzy przyznała, że musiała przejść operację wymiany biodra. "Operacja planowana, super się czuję. Wszystkim wielkie dzięki. Doktorom moim chylę czoła. Opieka luksusowa" - pisała. Później relacjonowała swój dalszy pobyt w szpitalu. Maria przyznała, że choć zabieg zakończył się sukcesem, to gojenie się nie jest przyjemnym procesem. "Po trzech dniach w szpitalu (...). Słabo, bo bardzo boli i puchnie noga... Strasznie słaba... Trzeba się odbudować, a nie jest łatwo" - wyznała. Na szczęście Maria ma już za sobą najgorszy czas i powoli wraca do zdrowia! ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Andrzej i Maria mieszkają razem? Ich wersje mocno się rozmijają