Od dłuższego czasu zapowiadano, że Edward Miszczak planuje zrobić w Polsacie poranny program, który będzie konkurował z "Pytaniem na śniadanie" i "Dzień dobry TVN". Teraz wiadomo już, że śniadaniówka stacji zadebiutuje jesienią. Informator wyjawił nam, jakie są nazwiska prowadzących śniadaniówkę. Na liście są zaskoczenia.

Ibisz poprowadzi śniadaniówkę Polsatu z Sykut-Jeżyną

Dla wielu widzów Polsat kojarzy się od razu z Krzysztofem Ibiszem. I być może tym kluczem poszli decydenci, którzy ustalali pary prowadzące do śniadaniówki stacji. Informator wyjawił nam, że to Ibisz wraz z Pauliną Sykut-Jeżyną poprowadzi poranny show. Para miała okazję wiele razy sprawdzać się na antenie w duecie. Prowadzili wiele sopockich festiwali Polsatu. Od lat też są gospodarzami "Tańca z gwiazdami". Kolejne pary są jednak większym zaskoczeniem.

Cichopek z Kurzajewskim, Rock z Popielewicz - znamy pary prowadzące w Polsacie

Przez ostatnie lata Katarzyna Cichopek była związana zawodowo z TVP. Wraz ze swoim życiowym partnerem Maciejem Kurzajewskim prowadziła "Pytanie na śniadanie" i cieszyła się sporą sympatią telewidzów. Kiedy jednak rządy w programie przejęła nowa szefowa, Kinga Dobrzyńska, Cichopek musiała pożegnać się ze śniadaniówką i ze stacją. Okazuje się, że bezpieczną przystań znajdzie w Polsacie, w którym już od jesieni ma prowadzić poranny program. - Kasia będzie prowadzić śniadaniówkę ze swoim ukochanym, Maciejem. To naturalny wybór po tym, jak dobrze wypadli w "Pytaniu na śniadanie". Rozważano też opcję z Aleksandrem Sikorą. Ostatecznie Olek ma pojawiać się w porannym show Polsatu, ale nie jako główny prowadzący. Może szkoda, bo to bardzo utalentowany prezenter. Kamera go lubi - wyjawiła w rozmowie z Plotkiem osoba z otoczenia Katarzyny Cichopek.

Udało nam się też ustalić, że kolejną parą prowadzących będą Maciej Rock i Agnieszka Popielewicz. Co ciekawe, w ostatnich miesiącach sporo mówiło się o tym, że to Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska mają prowadzić śniadaniówkę Polsatu. Prezenter jednak nieoczekiwanie zrezygnował z pracy w stacji.