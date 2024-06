"Sanatorium miłości" jest emitowane na antenie TVP1 od 2019 roku. Póki co program doczekał się sześciu edycji, a prowadzącą od samego początku jest Marta Manowska. Bohaterami ostatniego sezonu było 6 kobiet i 6 mężczyzn: Małgorzata, Maria, Elżbieta, Teodozja, Janina, Maria Luiza, Stefan, Ryszard, Zygmunt, Stanisław, Tadeusz oraz Andrzej. Ostatni odcinek został wyemitowany 12 maja 2024.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska opowiada o ślubach w "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". Dlaczego nie uczestniczy we wszystkich? "Jest mi bardzo przykro"

"Sanatorium miłości". Andrzej Nowak nie ma własnego mieszkania

Andrzej Nowak był jedną z ciekawszych postaci. Jego historia poruszyła wiele osób. - Nie wszyscy wiedzą, ale chciałem powiedzieć, że mieszkam w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej. Inni może mieszkają w swoich domach, ja jestem w takim domu. Różne są te kłody życiowe, które niestety spadają - mówił w jednym z odcinków "Sanatorium miłości". Przez to wyznanie Janina straciła zainteresowanie mężczyzną. On jednak nie miał do niej żalu i uznał, że poszuka szczęścia gdzieś indziej. - Mnie interesuje osoba, która będzie mnie kochać bez względu na wszystko. Niestety, nie jest prosto znaleźć taką kobietę, bo w dzisiejszych czasach materializm jest wszechobecny - wyznał. Andrzej zaprzyjaźnił się z inną uczestniczką, Marią Oleksiewicz. Po programie miała wyciągnąć do niego pomocną dłoń.

Andrzej zamieszkał z Marią? Oboje przedstawili inną wersję

Bohaterowie "Sanatorium miłości" wypowiadali się o Marii w samym superlatywach. Określali ją jako "serdeczną, szczerą i spontaniczną osobę" i nie potrafili wskazać chociaż jednej wady. Niedawno miała złożyć Andrzejowi propozycję, żeby się do niej wprowadził. "Kiedy powiedział, że nie ma mieszkania, też zajęłam się tym, by miał się gdzie zatrzymać. No taka już jestem, że pomagam i nie będę z tym walczyć" - powiedziała w rozmowie z "Chwila dla ciebie". Nowak zabrał głos w tej sprawie i oświadczył, że to "plotki wyssane z palca". "Mam gdzie mieszkać, mam pracę i wszystko u mnie w porządku. Nigdy nie mieszkałem u Marii" - poinformował Plejadę. W jednym z odcinków reality show opowiadał, że dobrze mieszka mu się w PKPS. - Z pełną świadomością, z pełną radością mówię o tym. Czuję się dobrze, czuję się pewnie i nie wstydzę się tego, gdzie mieszkam. - mówił.