Annę Derbiszewską mieliśmy okazję poznać podczas dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobiecie niemalże od razu w oko wpadł Jakub. Para zbudowała relację, a po zakończeniu randkowego show TVP dowiedzieliśmy się, że zakochani się zaręczyli. Następnie narzeczeni przekazali radosne wieści i poinformowali o ciąży. W maju bieżącego roku urodził się Dariusz, syn pary. Choć Anna wydaje się być teraz najszczęśliwsza na świecie, to jeszcze jakiś czas temu nie było jej do śmiechu. Przed kilkoma laty miała męża, który perfidnie ją oszukał. Rolniczka ma za sobą bardzo trudne doświadczenie.

"Rolnik szuka żony". Anna padła ofiarą oszustwa. Taki numer wywinął jej mąż

Gdy Anna miała 24 lata, wyszła za mąż za pewnego obcokrajowca. Rolniczka zakochała się w nim po uszy. Małżeńska sielanka nie trwała jednak zbyt długo. Jeszcze w programie uczestniczka opowiedziała Marcie Manowskiej, że mężczyzna nie miał wobec niej dobrych zamiarów, a zawarte małżeństwo było fikcją. W ten sposób po prostu chciał uzyskać legalne prawo do pobytu w Europie. Anna była oszukiwana przez pięć lat. Później para się rozwiodła. - Poślubił mnie tylko ze względu na to, że chciał dostać się przez Polskę do Europy - powiedziała w programie. Zdjęcia Anny możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Anna odnosi się do związku z Jakubem. "Każda sytuacja jest inna"

Co prawda, Anna układa sobie teraz życie u boku Jakuba i wydaje się być bardzo zadowolona, mimo to internautów niepokoi jedna kwestia. Wielu z nich dopytuje, czy kobieta nie boi się, że zostanie oszukana. Przypominamy, że związek Anny i Jakuba rozwinął się w dość szybkim tempie, a mężczyzna był już wcześniej żonaty i ma trójkę dzieci z poprzedniego związku. Ostatnio Anna przeprowadziła na Instagramie słynną serię pytań Q&A. Jedna z internautek zapytała wprost, czy rolniczka nie obawia się, że znowu będzie wykorzystana. "Każda sytuacja jest inna. Mój związek małżeński był nieporozumieniem od samego początku. To było tak dawno, że już nie ma co do tego wracać. Trzeba skupiać się na tym, co tu i teraz się dzieje, a nie żyć przeszłością czy porównywać poprzedni związek do aktualnego, czy sytuację do sytuacji innej" - napisała. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Anna po porodzie zdjęła rzęsy. Tak wygląda w naturalnym wydaniu.

