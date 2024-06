Mariana Arias to argentyńska aktorka. Kobieta zdobyła popularność i rozpoznawalność w różnych zakątkach świata dzięki uwielbianej przez widzów telenoweli "Zbuntowany anioł". Serial na przełomie 1998 i 1999 roku zrobił furorę na niemal każdym zakątku globu. Mariana Arias miała nie lada wyzwanie, w serialu wcielała się w oschłą i wyrafinowaną Andreę, która robiła wszystko, by zniszczyć miłość głównych bohaterów.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Skrzynecka o trudnych rozmowach z nastoletnią córką. "Jesteśmy uprzywilejowani. Nie ma u nas tabu"

"Zbuntowany Anioł". Mariana Arias po latach porzuciła aktorstwo. Tym się zajęła

Aktorska kariera Mariany Arias nie trwała długo. Co prawda po zakończeniu emisji na fali popularności zagrała jeszcze w kilku produkcjach, ale ostatecznie zrezygnowała z aktorstwa. Co dzisiaj robi? Kilka lat po zakończeniu produkcji aktorka porzuciła granie, ale nie zniknęła całkowicie z telewizyjnych ekranów. Od tamtego momentu spełnia się w roli dziennikarki i prowadzi programy zarówno telewizyjne, jak i radiowe. Oprócz tego zajęła się także własnym biznesem. Jest właścicielką linii perfum, a także posiada własną linię okularów korekcyjnych. Mariana Arias przez lata związana była z aktorem Marcelo Cepedą. Para doczekała się córki. Dziewczynka otrzymała na imię Paloma. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i po kilku latach para wzięła rozwód. Zdjęcia gwiazdy "Zbuntowanego Anioła" możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Zbuntowany Anioł". Mariana Arias była jedną z gwiazd serialu. Tak się zmieniła

Mariana Arias prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. To właśnie najchętniej chwali się nowymi poczynaniami zarówno ze sfery prywatnej, jak i zawodowej. Gwiazda często zamieszcza własne fotografie, na których możemy zobaczyć, jak zmieniła się na przestrzeni lat. Możecie podejrzeć je w galerii na górze strony. W sierpniu 2024 roku Mariana Arias skończy 59 lat. Choć od emisji "Zbuntowanego Anioła" minęło już sporo czasu, to trzeba przyznać, że Mariana Arias niewiele się zmieniła. Zadziorny błysk w oku, delikatny uśmiech i ciemne, długie włosy pozostały. ZOBACZ TEŻ: Grał Pabla w "Zbuntowanym aniele". Minęło 26 lat, a on nadal jest diabelnie przystojny! [ZDJĘCIA].