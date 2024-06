To już koniec "Leśniczówki". Serial był emitowany na antenie TVP1 od 2 marca 2018 roku. Opowiadał o losach Katarzyny Ruszczyc (w tej roli Jolanta Fraszyńska) i Krzysztofa Majewskiego (w tej roli Marek Bukowski), którzy przeprowadzają się do miejscowości Leśniczówka. Kobieta odziedziczyła tam dom po zmarłym ojcu. Produkcja doczekała się 932 odcinków. Ostatni został wyemitowany 26 czerwca 2024.

"Leśniczówka" na dobre znika z anteny. Produkcja żegna się z fanami

Oprócz Fraszyńskiej i Bukowskiego w "Leśniczówce" występowały też takie gwiazdy jak Przemysław Bluszcz, Maria Pakulnis, Joanna Liszowska, Arkadiusz Janiczek, Sambor Czarnota, Jacek Kopczyński oraz Marek Siudym. Serial można było oglądać od poniedziałku do piątku. Zawsze były emitowane dwa odcinki. Pierwszy o godzinie 17.55, drugi o 18.25. Kilka miesięcy temu pojawiły się doniesienia, jakoby "Leśniczówka" miała na dobre zniknąć z anteny. Ta plotka niestety się potwierdziła. 26 czerwca produkcja zaprosiła na ostatni odcinek i podziękowała za wszystkie lata.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za to, że tak tłumnie gromadziliście się państwo przed telewizorami i że mogliśmy gościć w państwa domach. Wierzymy, że prędzej czy później spotkamy się znów w domu dobrych drzew

- można przeczytać na oficjalnym profilu serialu na Facebooku.

Czy "Leśniczówka" wróci po wakacjach? Fani wciąż mają nadzieję

Pierwsze doniesienia o końcu "Leśniczówki" pojawiły się już na początku kwietnia. "Zdjęcia już się kończą i nikt nie wie, czy i kiedy zostaną wznowione" - informował "Świat Gwiazd". Dlaczego zdecydowano się zakończyć uwielbianą przez Polaków produkcję? "Decyzje w tej sprawie już zapadły, a powodem zakończenia 'Leśniczówki' są zbyt wysokie koszty produkcji serialu" - dowiedział się wówczas portal wirtualnemedia.pl.

Telewizja Polska na swoim profilu "Bądźmy razem. TVP" na Facebooku poinformowała, że to "naprawdę ostatni odcinek" serialu. W komentarzach pod obydwoma postami nie brakuje głosów rozżalonych fanów. "Szkoda, bo oglądało się przyjemnie ten serial" - napisała internautka. "To bardzo smutna informacja. Mam nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone" - dodała kolejna. "Mam nadzieję, że TVP przemyśli swoją decyzję i serial jednak będzie kontynuowany" - wyznała z nadzieją fanka. "Nie wierzę, że to ostatni odcinek. Takich seriali brakuje" - skwitował jeden z widzów.