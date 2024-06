Kamila Boś to bez wątpienia jedna z najbardziej popularnych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Kobieta wzięła udział w ósmej edycji hitu TVP. Co prawda, nie udało jej się odnaleźć upragnionej miłości, ale w zamian za to zyskała sławę i popularność. Po zakończony przygody z telewizyjnym show Kamila aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania na bieżąco śledzi ponad 192 tys. obserwujących. Rolniczka chętnie chwali się momentami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Ostatnio jednak nie miała dla fanów dobrych wieści. Co się wydarzyło?

"Rolnik szuka żony". Kamila w szczerym wyznaniu. Coś poszło nie tak. "Dużo stresu w tych pieczarkach"

Jak wiadomo, Kamila od lat zajmuje się hodowlą pieczarek. Niedawno udało jej się nawet poszerzyć swoją działalność i od tamtego momentu jej produkty dostępne są także w supermarketach. Obecnie rolniczka bez wątpienia skupia się na rozwoju osobistym, a także prowadzeniu firmy z licznymi sukcesami. Nie oznacza to jednak, że nie ma ona na koncie pewnych porażek. Okazuje się, że mimo udanych przedsięwzięć Kamila musi mierzyć się również ze stresującymi sytuacjami. Jedna z nich właśnie miała miejsce, a jej konsekwencje mają być długoterminowe. "Dużo stresu w tych pieczarkach. Trzy tygodnie temu podjęłam złą decyzję i teraz konsekwencje będziemy ponosić przez sześć tygodni. Może nie to, że nastawiam się negatywnie, ale wiem, że coś takiego nie jest jednorazowe" - napisała na InstaStories. Kamila była jednak bardzo tajemnicza i nie wyjaśniła dokładnie, o co chodzi. Mamy nadzieję, że z czasem rolniczka upora się z tą sytuacją. Po zdjęcia Kamili z programu "Rolnik szuka żony" zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Kamila o hejcie w sieci. Nie gryzła się w język

Jakiś czas temu Kamila udzieliła wywiadu portalowi agromania.pl. Fragment z rozmowy został opublikowany na Facebooku. Niestety, nie przyjął się on ze zbyt pochlebną opinią wśród internautów. Wielu z nich uważało, że hodowla pieczarek nie powinna być zaliczana do rolnictwa. Kamila nie wytrzymała i odniosła się do tych zarzutów na Instagramie. Nie przebierała w słowach. - Ale co ja mam do tego? To ministerstwo ustala, że pieczarki są częścią rolnictwa. Jak macie z tym problem, to zgłaszajcie tam - skwitowała na InstaStories.