'Love Island'. Karolina Gilon ma bardzo złe wieści dla fanów show. 'Jest mi przykro'

Karolina Gilon od lat związana jest z programem "Love Island", gdzie spełnia się w roli prowadzącej. Co ciekawe, swojego nowego ukochanego też poznała za sprawą show. Chociaż para długo się ukrywała, to fani w toku internetowego śledztwa szybko odkryli tę tajemnicę. Gilon zakochała się w Mateuszu Świerczyńskim z siódmej edycji programu. Na początku połączyła ich przyjaźń, która przerodziła się w gorące uczucie. - Wiem, że przetrwamy wszystko. (…) Sami jesteśmy zaskoczeni, że się w sobie zakochaliśmy. Jesteśmy w szoku. To była prawdziwa strzała Amora - wyznała prezenterka w rozmowie z nami. Widzowie już zacierają ręce na kolejną edycję "Love Island". Jak się jednak okazuje, gospodyni programu ma dla nich złe wieści.

"Love Island". Gilon ma złe wieści dla fanów show. Program nie pojawi się w jesiennej ramówce

Karolina Gilon zorganizowała sesję Q&A na Instagramie i odpowiedziała na pytania fanów. W jednej z odpowiedzi poinformowała, że program "Love Island" nie pojawi się w jesiennej ramówce i jak na razie nie wiadomo, czy będzie kontynuowany. Show cieszyło się ogromnym powodzeniem, więc to z pewnością bardzo złe wieści dla fanów formatu. Gilon uspokoiła swoich fanów i podkreśliła, że to jeszcze nie jest definitywny koniec programu. Zdjęcie opublikowane przez celebrytkę znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Nikt nie powiedział, że już nigdy nie będzie. Informacja na ten moment jest taka, że nie będzie "Love Island" tej jesieni. A o przyszłych losach będę was informowała, jak tylko będę wiedziała. Oczywiście, że jest mi przykro, ale na spokojnie

- podkreśliła Gilon.

"Love Island". Fabijański wyznał miłość uczestniczce show. "Zmiotło mnie"

Sebastian Fabijański znowu obi wszystko, aby było o nim głośno. Celebryta opublikował w sieci publiczne wyznanie mieści do jednej z uczestniczek "Love Island". Chodzi o Magdę Karwacką, która jeszcze w programie stworzyła trwającą do dziś relację z Igorem Łubkowskim. "Czuję to. Zmiotło mnie. Zakochałem się. Za chwilę się zobaczymy i czuję, że będziemy widzieć się już na zawsze. Na przekór światu i wszystkim. Trzymajcie błagam kciuki" - napisał Fabijański na Instagramie. Na te słowa zareagował partner Karwackiej. "Od...ol" się od mojej dziewczyny" - napisał pod jednym z postów rapera.