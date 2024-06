Polsat szykuje nowy program. Będzie hit? Widzowie mają już wyrobione zdanie

W 2023 roku byliśmy świadkami wielkiej rewolucji, jaką w Polsacie rozpętał Edward Miszczak. Wiele wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec zmian. Jakiś czas temu w mediach zaczęły pojawiać się informacje, że stacja szykuje kolejne uatrakcyjnienia dla widzów. Przede wszystkim część formatów ma zniknąć. Wiadomo też, że na antenie Polsatu ukaże się nowy program typu reality show dla samotnych rodziców. To jednak nie koniec nowości. Czego jeszcze możemy się spodziewać? Poznajcie szczegóły.

Polsat startuje z nowym programem. Będzie hit?

Już na jesieni widzowie Polsatu będą mieli okazję oglądać nowy żołnierski program o nazwie "Siły specjalne Polska". W formacie oczywiście pojawią się eksperci, w roli których wystąpią polscy byli żołnierze sił specjalnych. Będą oni sprawdzać, a także testować wytrzymałość uczestników, którzy zakwalifikowali się do programu za pośrednictwem castingu. Warto dodać, że rekruci w programie zostaną całkowicie odcięci od świata zewnętrznego, a testy, jakie będą przechodzić, odbędą się zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej. Jak na razie nie wiadomo jeszcze, w jakie dni i o jakich godzinach będzie można oglądać "Siły specjalne Polska". Telewizja Polsat robi natomiast wszystko, by wypromować program, a także wzbudzić ciekawość w widzach. "Chcieliście emocji? Dostarczymy wam ich już jesienią w Polsacie. Więcej informacji wkrótce" - napisano w mediach społecznościowych. Zdjęcia dotyczące tematu możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Polsat szykuje nowy program. Widzowie już przebierają nogami. "Wygląda super!"

"Siły specjalne Polska" to program, który będzie opierać się na brytyjskim formacie "SAS: Who Dares Wins". Jak podaje portal Wirtualne Media, polska edycja jest już gotowa do emisji, a zdjęcia były realizowane wiosną. Pod opublikowanym postem w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo reakcji. Wiele wskazuje na to, że zapowiadany format spotkał się z dużą aprobatą wśród widzów. "Zapowiada się niezły sztos" - napisał jeden z internautów. "Ale będzie jazda" - dodał kolejny. "Nie mogę się doczekać, co to będzie" - stwierdził następny. "Wygląda super! Zapowiada się mega program" - napisał jeszcze jeden. A wy co o tym sądzicie?