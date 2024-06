Waldemara mieliśmy okazję poznać w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna bez wątpienia wzbudził spore kontrowersje wśród widzów. Początkowo po uszy zakochał się w Ewie. Para zaczęła tworzyć relację, jednak w finałowym odcinku dowiedzieliśmy się, że uczucie nie przetrwało próby czasu, a rolnik związał się z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Obecnie Waldemar i jego partnerka oczekują narodzin dziecka. Jak wiadomo, zakochani powitają córkę. Kiedy dziewczynka przyjdzie na świat? Dorota uchyliła rąbka tajemnicy.

"Rolnik szuka żony". Dorota zdradziła termin porodu. To już niedługo!

Choć z pewnością to Waldemar jest o wiele bardziej aktywny w mediach społecznościowych, to tym razem to Dorota postanowiła wejść w interakcję z fanami. Była uczestniczka hitu TVP rzadko to robi, jednak ostatnio zdecydowała się na mały wyjątek. Na Instagramie zostawiła okienko do zadawania pytań. Wśród nich nie mogło zabraknąć nawiązań do ciąży. Jedna z internautek postanowiła dopytać o termin porodu. Okazuje się, że ma on odbyć się na jesieni. "Termin w połowie października" - zdradziła Dorota. Kolejna postanowiła dopytać o wyprawkę dla malucha. Wyszło na jaw, że Dorota nie zamierza się śpieszyć, jednak poczyniła już pewne kroki w tej sprawie. "Tak już zaczęłam powoli kupować" - wyjaśniła. Zdjęcia Doroty i Waldemara z programu "Rolnik szuka żony" możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Dorota ma już wybrane imię dla córki?

Wśród zapytań od internautów oczywiście nie mogło zabraknąć tego dotyczącego imienia dla córki. Dorota postawiła sprawę jasno. Jak się okazuje, wciąż jest to otwarty temat, a ostateczne decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. "Jeszcze nie wybrane" - wyjawiła. Jedno z kolejnych zapytań dotyczyło przeprowadzki. Ukochana Waldemara planuje się do niego przenieść jeszcze przed narodzinami dziecka. "Przeprowadzka za dwa, trzy tygodnie. Czy jest stres? Tak, jest bardzo duży" - ujawniła.