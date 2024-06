Najnowszy sezon "Sanatorium miłości" przyniósł widzom mnóstwo emocji. Niestety nie wszystkie były pozytywne. Zdecydowana większość fanów programu zwróciła uwagę, że w tegorocznej edycji było za dużo intryg i dramatów. Cóż... wygląda na to, że uczestnicy matrymonialnego show nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Niedawno w sieci zawrzało od niemiłego komentarza Andrzeja, który już w sanatorium pokazywał, że potrafi być "szczery". Tym razem oberwało się Elżbiecie, która rozpływała się nad planami na przyszłość. O co dokładnie chodziło? Jeśli przegapiłeś/aś finał "Sanatorium miłości" to w galerii na górze strony znajdziesz zdjęcia z tego pamiętnego odcinka!

Zobacz wideo Ta edycja "Sanatorium miłości" została uznana za najbardziej kontrowersyjną

"Sanatorium miłości". Andrzej wyśmiewa Elżbietę, która chce wystąpić w programie muzycznym

W jednym z wywiadów Ela przyznała, że chciałaby spróbować swoich sił w "The Voice Senior". Pomysł kuracjuszki szybko skrytykował Andrzej, który najwyraźniej nie przepada za głosem Elżbiety. "Nie potrafi dobrze się wysłowić! A śpiewanie? Chyba kolejna kpina! Z obywateli RP" - grzmiał na jednej z "fanowskich" grup. Komentarz kolegi z planu szybko zobaczyła Maria Luiza. "Andrzeju, nie mogę uwierzyć, że tak napisałeś. Uważam, że Ela jest naprawdę elokwentną kobietą i to udowodniła w "SM". Co do śpiewu, to każdy ma szansę spełniać swoje marzenia. Elu, kibicuję ci całym serduchem" - wspierała koleżankę. Później głos zabrała zdenerwowana Elżbieta. "Panie Nowak. Popularność uderza ci do głowy, parę razy pokazał się w TV i proszę, jaki znawca talentów. Nie tobie oceniać mój głos… Celebryto za dychę. Jednak pamiętaj, że ci, co się jąkają, najpiękniej śpiewają" - skwitowała krótko. Co myślicie o takim zachowaniu Andrzeja?

Andrzej z 6. sezonu 'Sanatorium miłości' Andrzej z 6. sezonu 'Sanatorium miłości'/facebook.com/sanatoriummiloscitvp

"Sanatorium miłości". Maria dostanie własny program?

Maria Oleksiewicz w ostatnim czasie udzieliła wielu ciekawych wywiadów. W rozmowie z Radiem ZET zdradziła, że myśli o... własnym programie. Podobno trwają już nawet rozmowy z producentami. "To wszystko jest przed nami, nic jeszcze nie możemy mówić, bo ani nie ma programu, ani to jeszcze wszystko nie jest podopinane. Widać, że są zmiany w telewizji, szukają nowych twarzy, ale na razie muszę zadbać o swoje zdrowie. Na pewno coś na jesień" - tłumaczyła. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Maria pokazała kadr ze szpitala. Porusza się na wózku. "Przełamałam ból"