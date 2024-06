Polacy uwielbiają rodzime produkcje, takie jak "M jak miłość", "Na Wspólnej" czy "Pierwsza miłość", ale nie brakuje też fanów hiszpańskich seriali. Na antenie TVP2 co jakiś czas pojawiają się zagraniczne produkcje. Do najpopularniejszych należy "Akacjowa 38", "Izabela, królowa Hiszpanii" oraz "Velvet". 27 czerwca w repertuarze pojawi się nowy serial: "La Promesa - pałac tajemnic".

Nowy serial na antenie TVP2. To popularna hiszpańska produkcja

"La Promesa - pałac tajemnic" jest emitowany w Hiszpanii od 12 stycznia 2023 roku. Pierwszy sezon miał 122 odcinki i cieszył się dużą oglądalnością, dlatego RTVE (Korporacja Radia i Telewizji Hiszpańskiej S.A.) zdecydowała się przedłużyć serię o kolejne 250 odcinków. Akcja serialu rozgrywa się u schyłku XIX wieku. Opowiada o losach Jany Expósito (w tej roli Ana Garcés).

Kobieta była świadkiem morderstwa swojej matki i porwania młodszego brata. Chce zemścić się za krzywdę, znaleźć informacje na temat sprawców morderstwa i dowiedzieć się, gdzie jest jej rodzeństwo. W tym celu zatrudnia się jako pokojówka w pałacu La Promesa, który należy do bezwzględnego rodu Luján. Podejrzewa, że mają oni coś wspólnego ze śmiercią jej matki.

Miłość, pieniądze i zemsta. "La promesa - pałac tajemnic" to słodko-gorzka historia

Tymczasem w pałacu trwają przygotowania do ślubu dziedzica rodowego majątku, Tomasa (w tej roli Jordi Coll). Żeni się z bogatą panną, żeby ratować słabą sytuację finansową rodziny. Dochodzi do katastrofy lotniczej, w której prawie ginie Manuel (w tej roli Arturo Sancho), przyrodni brat Tomasa. Jana ratuje mężczyznę i zakochuje się w nim. Wszystko komplikuje się, gdy w posiadłości dochodzi do morderstwa. Tomas zostaje dźgnięty nożem przez swoją macochę. Rodzina rzuca podejrzenia na Janę. "La Promesa - pałac tajemnic" będzie emitowany na antenie TVP2 dwa razy w tygodniu, w każdy czwartek i piątek o godzinie 15.05. Nie wiadomo jeszcze, ile będzie miał odcinków. W Hiszpanii na bieżąco powstają nowe, więc można liczyć na więcej, niż wyprodukowane już 372 odcinki. Zdjęcia z planu serialu znajdziecie w galerii na górze strony.