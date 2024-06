Pan Mateusz Żaboklicki niedawno dołączył do grona zwycięzców programu "Milionerzy". Nie da się ukryć, że niełatwo tego dokonać. Uczestnik wystąpił w 706. odcinku programu. Bezproblemowo przeszedł przez wszystkie pytania. Poprawna odpowiedź na dwunaste pytanie umożliwiła mu wygraną. Mało kto wie, że wygrani nie otrzymują pełnej kwoty miliona złotych. Dlaczego tak się dzieje?

"Milionerzy". Mateusz Żaboklicki nie dostał okrągłego miliona złotych. Dlaczego?

Pan Mateusz to literat, poeta i dramatopisarz. W takich słowach przedstawił się Hubertowi Urbańskiemu. Widzowie są przekonani, że uczestnik wzbogacił się o milion złotych. Prawda wygląda nieco inaczej. Przede wszystkim, od wygranej pobierany jest podatek, który wynosi dziesięć procent. Według tego pan Mateusz powinien dostać 900 tysięcy złotych. Bohaterowie programu mogą jednak liczyć na mniejszą kwotę. Wszystko wyjaśnił inny zwycięzca, pan Tomasz Orzechowski. "A czemu nie 900 tys. zł? Otóż dlatego, że oprócz głównej nagrody otrzymałem też grę planszową, która też ma swoją wartość" - wytłumaczył w rozmowie z Plejadą. Podobnie mogło być w przypadku pana Mateusza. Na co przeznaczy swoją wygraną? "Na bezpieczeństwo, wygodę i przyjemności" - mówił Plejadzie. Po więcej zdjęć zwycięzcy "Milionerów" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Mateusz Żaboklicki zwyciężył w 'Milionerach' Mateusz Żaboklicki zwyciężył w 'Milionerach'/screen facebook.com/milionerzytvn

"Milionerzy". Pan Mateusz zdobył główną nagrodę. To pytanie zagwarantowało mu wygraną

Nie da się ukryć, że pan Mateusz nie miał sobie równych w grze o milion. Z wielką rozwagą odpowiadał na kolejne pytanie i tak udało mu się przebrnąć przez wszystkie jedenaście. W końcu mógł zobaczyć pytanie na milion złotych. Ponadto uczestnik wciąż miał dwa koła ratunkowe. Hubert Urbański odczytał pytanie. Brzmiało: "Do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy:". Dla bohatera przygotowano cztery możliwe warianty:

A: gadów

B: płazów

C: ptaków

D: owadów

Pan Mateusz doszedł do wniosku, że z całego zestawienia jedynie owady mają sześć kończyn. Postanowił jednak wykorzystać koło ratunkowe. Choć zbyt wiele to nie pomogło, wykonał telefon do przyjaciela. Mimo wątpliwości zaznaczył odpowiedź "D.". Ta opcja była poprawna! Tym samym pan Mateusz wygrał milion złotych.

