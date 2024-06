Choć szósta edycja "Sanatorium miłości" dobiegła końca jakiś czas temu, uczestnicy programu nie dają o sobie zapomnieć. Niedawno było głośno o konflikcie między Elżbietą a pozostałymi kuracjuszkami. Teraz do sieci wyciekło zdjęcie Andrzeja i Marii. Czy między seniorami narodziło się uczucie? W rozmowie z portalem Telemagazyn.pl zdradzili, co ich łączy.

"Sanatorium miłości". Maria i Andrzej pozują objęci. Seniorzy zdradzili, jak wygląda ich relacja

Andrzej cieszył się sporym powodzeniem wśród pań z szóstej edycji "Sanatorium miłości". Początkowo rozwijał znajomość z Małgorzatą, później natomiast zainteresował się Teodozją. Ostatnie zdjęcia uczestnika ukazują go natomiast w towarzystwie Marii, która do programu dołączyła później. Seniorzy pojawili się razem na jednym z eventów i pozowali do zdjęć objęci. Czy oznacza to, że tę dwójkę połączyło coś więcej? W rozmowie z serwisem Telemagazyn.pl Andrzej wyznał prawdę. Wspólne zdjęcia uczestników "Sanatorium miłości" znajdziecie w naszej galerii.

Z Marią łączy mnie bliska przyjaźń. Bardzo się lubimy. Nie mamy romansu, ale za to mamy podobny cel. Obecnie tworzę Stowarzyszenie Oldbojów Piłki Ręcznej, bardzo ważną inicjatywę, dzięki której będę walczyć o pomoc dla byłych sportowców (...) Maria ma doświadczenie w takiej działalności, bo sama prowadzi fundację, więc pomaga mi z przeróżnymi formalnościami, za co jestem jej bardzo wdzięczny

- zdradził senior.

"Sanatorium miłości". Maria będzie miała własny program? "Nic jeszcze nie możemy mówić"

Maria i Andrzej to niejedyni uczestnicy "Sanatorium miłości", którzy zyskali status celebrytów. Kupony od sławy zdobytej w programie odcina także Maria Oleksiewicz. W rozmowie z Radiem ZET seniorka zdradziła, że być może wkrótce poprowadzi własny program. "Nic jeszcze nie możemy mówić, bo ani nie ma programu, ani to jeszcze wszystko nie jest podopinane. Widać, że są zmiany w telewizji, szukają nowych twarzy, ale na razie muszę zadbać o swoje zdrowie. Na pewno coś na jesień… Coś zobaczymy. Jeszcze musi znaleźć się producent. No i jaki kto ma pomysł, i czy bardzo chce, to są naczynia połączone. Nic na razie nie jest poukładane" - ujawniła królowa turnusu.