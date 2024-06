"M jak miłość" to serial, który przez ponad dwie dekady cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród widzów. Saga rodu Mostowiaków skradła serca wielu Polaków i zgromadziła wokół siebie rzeszę fanów, którzy z wielką niecierpliwością wyczekują na nowy sezon, by móc dalej śledzić ich losy. Obecnie trwa przerwa w emisji serialu. Nowe odcinki będzie można oglądać dopiero po wakacjach. Wiadomo już, że produkcja przygotowała dla widzów wiele niespodzianek. Przede wszystkim nie zabraknie zwrotów akcji. Zniknie też kilkoro dotychczasowych aktorów. Oprócz tego będziemy mieli okazję zobaczyć nową czołówkę. Praca na planie wrze w najlepsze. Sami zobaczcie.

"M jak miłość". Katarzyna Cichopek i Marcin Mroczek szaleją przy nowej czołówce

Wraz z nowymi odcinkami widzowie będą mieli okazję zobaczyć nową czołówkę. Wszystko przez to, że na ekranie pewne wątki już nie występują, za to pojawiły się nowe postacie. W oficjalnych mediach społecznościowych serialu możemy śledzić, jak idą prace nagraniowe. Na Instagramie właśnie opublikowano film z Katarzyną Cichopek i Marcinem Mroczkiem, czyli serialowymi Kingą i Piotrkiem Zduńskimi. Para jako serialowe małżeństwo wystąpi razem w czołówce. Widać, że są tym faktem ogromnie podekscytowani. Uśmiechy nie schodzą im z twarzy, a humory wydają się bardzo dopisywać. Na nagraniu widzimy sporo tańca, a aktorzy występują na tzw. green screenie, pod który w montażu zostanie dodane odpowiednie tło. To nieco budzi skojarzenia z "Barwami szczęścia". Jesteście ciekawi efektu końcowego? Opisywane nagrania znajdziecie na dole strony.

"M jak miłość". Co jeszcze zobaczymy w nowej czołówce?

Do tej pory u boku Bartka (Arkadiusz Smoliński) pojawiała się Ula (Iga Kreftt). Tu nastąpi zmiana, ponieważ jej postać postanowiła na stałe zostać w Australii. Jak wynika z opublikowanych treści, teraz u boku Bartka będziemy mogli zobaczyć Natalię (Dominika Suchecka) i Dorotę (Iwona Rejzner). Spora zmiana zajdzie także u Marcina (Mikołaj Roznerski). Dotąd razem z nim pojawiały się dzieci, a także Iza (Adriana Kalska), ale jak wiadomo, małżeństwo tej dwójki finalnie nie przetrwało. Teraz przy serialowym detektywie będzie występowała Kama (Michalina Sosna). ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Cichpek pokazała nietypowe sceny z planu "M jak miłość". Takiego chaosu dawno nie widzieliśmy.