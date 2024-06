"Sanatorium miłości" to popularny program, w którym seniorzy szukają swojej drugiej połówki. W ostatniej edycji formatu wystąpiła Małgorzata Kaczmarek. Kuracjuszka próbowała nawiązać relację z Andrzejem i Józefem. Na finałowy bal wybrała się jednak ze Stanisławem. Ich wspólne zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony. Wiele osób zastanawiało się, czy seniorzy będą w związku po wyjściu z programu. Stanisław rozwiał wszelkie wątpliwości. "Na tę chwilę jestem singlem" - powiedział jakiś czas temu w rozmowie z serwisem Telemagazyn.pl. Małgorzata nie zamierza jednak rozpaczać. Ma pewne plany na swoją przyszłość.

"Sanatorium miłości". Małgorzata w "Tańcu z gwiazdami"? Liczy na zaproszenie

Wszystko wskazuje na to, że Małgorzata nie zamierza kończyć swojej telewizyjnej kariery na programie "Sanatorium miłości". Jak się okazuje, seniorka chciałaby wziąć udział w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Liczy na zaproszenie od stacji, o czym poinformowała w nowym wpisie. "Chciałabym wystąpić w programie "Taniec z gwiazdami". Nie jestem gwiazdą, pozdrawiam. Może zaproszą. Pozdrawiam TV Polsat" - przekazała Małgorzata w mediach społecznościowych. Być może wpis seniorki dotrze do Edwarda Miszczaka i gwiazda "Sanatorium miłości" będzie brylować w nowej edycji programu. Chcielibyście zobaczyć ją na parkiecie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"Sanatorium miłości". Małgorzata odpowiedziała hejterom. "Jak o mnie cały czas rozmawiacie..."

Jakiś czas temu Małgorzata postanowiła zareagować na nieprzychylne komentarze od hejterów, którzy rozpisywali się o jej miłosnych podbojach w programie. "Jak o mnie cały czas rozmawiacie i wzbudzam zainteresowanie, to jest dobrze. Pozdrawiam cieplutko" - napisała w mediach społecznościowych. W rozmowie z portalem tvp.pl także odniosła się do niemiłych komentarzy. "Uważam, że osoby piszące negatywne komentarze powinny być bardziej wyrozumiałe. Ja cały czas staram się podchodzić do wszystkiego z otwartością i humorem. Program traktuję jako wspaniałą przygodę i piękny czas" - skwitowała. ZOBACZ TEŻ: Małgorzata z "Sanatorium miłości" przeszła gehennę. Pierwszy mąż zmarł tragicznie. Kolejny stosował przemoc

