Jarosław Mergner jedna z najpopularniejszych postaci w programie "Chłopaki do wzięcia". Mężczyzna, który dla wszystkich znany jest jako Jaruś, w randkowym formacie szukał prawdziwej miłości. Przez długi czas fani byli przekonani, że jest nią Gosia. Zakochani stanęli nawet na ślubnym kobiercu, co mogli obserwować widzowie programu. Niedawno wyszło na jaw, że ich małżeństwo dobiegło końca. Czy kilka miesięcy wystarczyło Jarkowi na znalezienie miłości? W sieci pojawiło się wymowne nagranie.

"Chłopaki do wzięcia". Jaruś ma nową miłość? Te słowa nie pozostawiają wątpliwości

Po rozstaniu z Gosią największym wsparciem dla Jarusia był kolega Tomasz. To on o wszystkim opowiedział za pomocą mediów społecznościowych. Z materiałów wstawianych na profil na TikToka można wywnioskować, że chce pocieszyć bohatera "Chłopaków do wzięcia". Mężczyźni często nagrywają razem filmiki. Na ostatnim nagraniu oboje beztrosko tańczyli. Szokujące były jednak słowa Jarusia.

Gdy cię tylko zobaczyłem, nagle głowę straciłem

- śpiewał uczestnik programu. Po chwili było już jasne, że to tekst popularnej piosenki disco polo. Fani w komentarzach byli zachwyceni poczuciem humoru mężczyzn. Czy jednak dobór utworu ma drugie dno? Myślicie, że Jaruś ma już nową ukochaną, dla której może śpiewać takie pieśni? Po więcej zdjęć Jarka z programu "Chłopaki do wzięcia" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Chłopaki do wzięcia". Jarek rozstał się ze swoją żoną. W sieci wyznał, co było powodem

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie na temat rozstania Jarka z Gosią. Uczestnik "Chłopaków do wzięcia" z pomocą znajomego Tomasza opowiedział nieco więcej o zakończeniu związku. Nie chciał jednak wyjawiać na ten temat szczegółów. Panowie pokusili się jednak o przekazanie fanom kilku informacji. Według Tomasza, dużą rolę w związku Jarusia i Gosi grały pieniądze. - Dzisiaj będzie mega, mega poważnie. Dużo pytań zadajecie: co z Jarka żoną? Czy się wyprowadził? Czy jest? Czy nie ma? Powiem krótko i na temat, oficjalnie: Jarek już nie jest ze swoją żoną. Już jest dalej chłopakiem do wzięcia. Powiem tak… Nie będę się wgłębiał, o co chodzi, co się stało… - słyszymy na filmiku na TikToku.

Jaruś i Gosia z 'Chłopaków do wzięcia' Fot. Kadr z 'Chłopaków do wzięcia'/ Polsat