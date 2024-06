Serial "M jak miłość" to niekwestionowany hit Telewizji Polskiej. Produkcja pojawia się na antenie TVP 2 od ponad dwóch dekad i nieustannie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Saga rodu Mostowiaków zgromadziła wokół siebie wielu widzów, którzy przez lata emisji zżyli się z bohaterami i całkowicie wkręcili w ich losy. Choć obecnie trwa przerwa w nadawaniu serialu, to produkcja nie zwalnia tempa i dzieli się jakimiś nowinkami. Wiemy już, że w nowym sezonie, który pojawi się w emisji po wakacjach, zabraknie wielu kluczowych aktorów. Co za tym idzie, to już pewne, że po latach serial doczeka się nowej czołówki.

"M jak miłość". Szykuje rewolucje. Nowy sezon wystartuje z odświeżoną czołówką

Wraz z nowymi odcinkami widzowie będą mieli okazję zobaczyć nową czołówkę. Wszystko przez to, że na ekranie pewne wątki już nie występują, za to pojawiły się nowe postacie. Na Instagramowym profilu serialu zamieszczono specjalną zapowiedź. Pojawiła się w nim Basia (Karina Woźniak) wraz z Michałem (Igor Pawłowski). To jednoznacznie oznacza, że chłopak nie zniknie z serialu. Być może pojawi się nawet u boku ukochanej w czołówce. - Cześć, kochani, dzisiaj jesteśmy na planie czołówki do naszego ulubionego serialu "M jak miłość" - powiedziała serialowa Basia. - No dokładnie, jak widzicie, nie odszedłem, jestem tu dalej. Basia jest, Michał jest, więc kontynuujemy - zaznaczył serialowy Michał. - Proszę się nas spodziewać w następnym sezonie. Będzie się działo. Bądźcie z nami. Oglądajcie najnowsze odcinki "M jak miłość" już po wakacjach - zachęciła serialowa Basia. Zdjęcia z planu serialu możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"M jak miłość". Kogo nie zobaczymy w nowej czołówce?

Do tej pory czołówkę otwierali Barbara (Teresa Lipowska), Marysia (Małgorzata Pieńkowska) oraz Artur (Robert Moskwa) i to raczej się nie zmieni, ponieważ ten wątek należy do najbardziej popularnych. Natomiast z pewnością na początku serialu nie zobaczymy już Uli (Iga Kreftt), która zdecydowała się na stałe zostać w Australii. Być może teraz u boku Bartka (Arkadiusz Smoleński) będzie pojawiać się Dorota. W nowej czołówce na pewno nie pojawią się również Patrycja (Alżbeta Lenska) i Łukasz (Jakub Józefowicz), którzy zdecydowali się wyemigrować za granicę. ZOBACZ TEŻ: "M jak miłość". Ciemne chmury nad Marcinem. Nie do wiary, co go spotka. Chodzi o dzieci.