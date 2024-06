Izabela Macudzińska zyskała rozpoznawalność dzięki programowi "Królowe życia". Po zakończeniu emisji formatu dołączyła do grona bohaterek "Diabelnie boskich". Oprócz kariery przed kamerami Macudzińska stale rozwija także swoje media społecznościowe. Instagramowy profil celebrytki obserwuje aż 589 tys. internautów. To właśnie na tej platformie Izabela Macudzińska pokazała się w nowej odsłonie. Posypały się komentarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Zalewski zgolił włosy. Wszystko pokazał w nowym klipie

"Królowe życia". Izabela Macudzińska w krótkich włosach. Wygląda lepiej niż w doczepach?

Izabela Macudzińska na co dzień nosi bardzo długie, blond włosy. Sporym zaskoczeniem było więc, gdy pokazała się na nagraniu bez doczepianych pasm. Nie jest to jednak zmiana na stałe. Gwiazda "Królowych życia" chciała tylko pokazać, jak wygląda zabieg przedłużania włosów, z którego regularnie korzysta. "Trzy godziny! Tyle wystarczy, abyście mogły stać się właścicielkami pięknych długich włosów" - czytamy w opisie. Fani Izabeli Macudzińskiej zachwycili się naturalną fryzurą celebrytki. Ruszyli z komentarzami. "Ja uważam, że naturalna długość robi wrażenie wow", "Wyglądasz zjawiskowo w tej krótkiej fryzurze. Elegancko i mega kobieco. Jak prawdziwa gwiazda z czerwonego dywanu", "Milion razy lepiej w naturalnych włoskach" - pisali internauci. Chcecie ocenić, jak celebrytka wygląda w krótkiej fryzurze? Zajrzyjcie do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie jej zdjęcie.

"Królowe życia". Izabela Macudzińska dosadnie odpowiedziała internautce

Jakiś czas temu Izabela Macudzińska wybrała się na wakacje i opublikowała zdjęcie w stroju kąpielowym. Fotografia wywołała poruszenie wśród internautów. "Co ty przekazujesz córce? Po co ci te operacje, a potem i tak filtry!" - czytaliśmy w jednym komentarzu. Izabela Macudzińska nie wytrzymała i postanowiła dosadnie odpowiedzieć internautce. "Co przekazuje to to, że ma być sobą i nie przejmować się tym, co mówią i myślą inni! Że ma robić to co chce, a nie to, co chcą inni" - odpowiedziała Macudzińska. ZOBACZ TEŻ: Izabela Macudzińska ma rakotwórcze implanty. Zrobiła USG. "Chodzę z tykającą bombą"