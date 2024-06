"Rolnicy. Podlasie" mają ogromną grupę fanów. W rolniczym show stacji Fokus TV występują uwielbiani przez widzów bohaterowie. Wśród nich są między innymi Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj. Zakochani rozwijają swoje gospodarstwo, które jest nastawione na produkcję mleka. Oprócz tego działają w sieci Ich profil na TikToku jest obserwowany przez ponad 120 tysięcy użytkowników. Na Facebooku z kolei mają 15 tysięcy fanów. Justyna Maciorowska często publikuje posty w mediach społecznościowych. Czy kobieta kogoś wam przypomina?

"Rolnicy. Podlasie". Justyna Maciorowska porównana do Anny Bardowskiej. Jak zareagowała?

Anna Bardowska dała się poznać w programie "Rolnik szuka żony". Po udziale w show kobieta zyskała ogromną popularność w sieci. Na profilu na Instagramie obserwuje ją ponad 318 tysięcy użytkowników. Rolniczka relacjonuje swoje życie rodzinne i zawodowe. Spełnia się też jako influencerka. Justyna Maciorowska i Anna Bardowska często są do siebie porównywane przez fanów. Uczestniczka show "Rolnicy. Podlasie" w rozmowie z Party.pl zdradziła, co o tym sądzi.

Prowadzimy zupełnie inne modele gospodarstwa, więc ciężko nas chyba porównać. Może, gdzieś ta działalność w internecie może być podobna. Ania też prowadzi taki typowo familijny kontent, związany z gotowaniem, gdzieś tam odzieżowy. Ja w tym kierunku przynajmniej na razie nie szłam. Mój kontent jest bardzo oparty na mojej pracy ze zwierzętami. Ja tę pracę bardzo lubię, a wręcz kocham

- powiedziała. Dodała, że nie przeszkadza jej porównanie do Bardowskiej. Być może w przyszłości też zaangażuje się w bycie influencerką. "Dla mnie to dobre porównanie, bo Ania w rankingu gdzieś czołowo się znajduje (wśród - przyp. red.) influencerek" - zakończyła. "Rolnicy. Podlasie" i "Rolnik szuka żony" to konkurenci? Tym razem więcej zdjęć obu rolniczek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie" mają ponad 600 sztuk bydła, w tym aż 200 gotowych do dojenia. We dwójkę trudno byłoby wypełniać wszystkie obowiązki w ponad 450-hektarowym gospodarstwie. Para zatrudnia mnóstwo pracowników. Rolnicy starają się być atrakcyjnymi pracodawcami. W rozmowie z Party.pl zdradzili, ile można u nich zarobić. Takich kwot mało kto się spodziewał. - Jeżeli chodzi o pracownika na oborze, to wbrew pozorom to nie jest praca za najniższą krajową, jakby komuś mogłoby się wydawać. To też nie jest praca dla każdego. (...) Płacimy nie tak jak dla początkującego pracownika, tylko jak dla fachowca. Dla takiego początkującego pracownika może się przeplatać od 4500 zł do nawet 8500 netto - zdradzili w wywiadzie. Więcej szczegółów i informacje o pozostałych stawkach dla robotników znajdziecie TUTAJ.