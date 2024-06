Klaudia i Valentyn dali się poznać w programie "Rolnik szuka żony". Para pojawiła się w dziewiątej edycji miłosnego show. Między uczestnikami praktycznie od razu pojawiło się uczucie. Zakochani musieli jednak pokonać pewne przeszkody. Pierwszą z nich była ogromna odległość, która ich dzieliła. Rolniczka i inżynier budownictwa postanowili jednak razem zamieszkać. Valentyn przeprowadził się do ukochanej na Podlasie. Wielokrotnie w sieci pojawiały się plotki na temat zerwania. Para jednak nadal jest razem. Pod koniec grudnia 2023 roku Klaudia i jej ukochany się zaręczyli. Teraz pokazali kadry z pewnej uroczystości.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Pakosińska niedawno obchodziła rocznicę ślubu. Wyznała kilka sekretów na temat wesela

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn bawią się na weselu. Spójrzcie na tę kreację

Klaudia i Valentyn z programu "Rolnik szuka żony" aktywnie działają w mediach społecznościowych. Kobieta zebrała ponad 100 tysięcy obserwatorów na Instagramie, a jej partner o połowę mniej. Nic więc dziwnego, że fani interesują się życiem pary. Ostatnio zakochani wybrali się na wesele. Nie zabrakło zdjęć. Okazało się, że Klaudia z tej okazji wybrała czarną i krótką kreację. Nie da się ukryć, że ten kolor nie jest zbyt popularny na weselach. Wygląda na to, że uczestniczka programu kierowała się jednak własnym komfortem. Fanom przypadła do gustu jej stylizacja. Kobieta na InstaStories podziękowała obserwatorom za wszelkie miłe słowa i komplementy, zdradziła również, gdzie kupiła sukienkę. A wy co sądzicie? Weselne kreacje Klaudii i Valentyna znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Jeszcze niedawno aż huczało od plotek na temat zerwania. Klaudia rozwiała wątpliwości

Klaudia i Valentyn z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w 2023 roku zdradzili Marcie Manowskiej, że się zaręczyli. Niedługo później internauci znów zaczęli niepokoić się o ich związek. Wszystko dlatego, że ukochany rolniczki od jakiegoś czasu przestał pojawiać się w mediach społecznościowych. Fani zastanawiali się, czy kryje się za tym jakaś dłuższa historia. Klaudia postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości obserwatorów. Narzeczony nie zniknął z jej życia. Wszystko wyjaśniła na InstaStories. "Odpowiadając... Czemu na story jest tylko Marshall (pies Klaudii - przyp. red.), a gdzie jest Valentyn... PS. Na drugim planie" - napisała w odpowiedzi do jednego z komentarzy uczestniczka show TVP. ZOBACZ TEŻ: Uczestniczka "Rolnik szuka żony" robi karierę w polityce. Nominowano ją na szefową jednego z resortów