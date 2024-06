Ida Nowakowska przez długi czas występowała w Telewizji Polskiej. Prezenterka zdobyła rozpoznawalność głównie w "Pytaniu na śniadanie". Kobieta wcielała się w rolę prowadzącej od 2018 roku. Po wielkiej rewolucji w TVP zakończyła się jej kariera u publicznego nadawcy. Oprócz niej, ze stanowiskami pożegnało się wielu dziennikarzy. Nowakowska się jednak nie nudzi. "Nie mogę za dużo powiedzieć, natomiast pracuję nad bardzo ciekawymi rzeczami, za które proszę trzymajcie kciuki" - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z Pomponikiem. A jak radzi sobie "Pytanie na śniadanie" bez prezenterki?

Ida Nowakowska o spadku oglądalności w "Pytaniu na śniadanie". Szczery komentarz

Rewolucje w Telewizji Polskiej nie ominęły "Pytania na śniadanie". Po czasie wyszło na jaw, że po wielkich zmianach program ma znacznie słabszą oglądalność. Sytuację komentowała nawet szefowa Kinga Dobrzyńska. Na ten temat przerwała milczenie Ida Nowakowska. Podkreśliła, że to widzowie, a przede wszystkim ich liczba, odzwierciedlają ocenę konkretnych programów. "Satysfakcji nigdy nie mam, nigdy nikomu źle nie życzę (...). Ja uważam, że "PnŚ" to była praca wielu ludzi (...) więc odnośnikiem jest zawsze widz (...). Nasze wyniki oglądalności zawsze nas bardzo cieszyły, bo była bardzo wysoka" - podkreśliła w rozmowie z Pomponikiem. Idę Nowakowską zobaczycie również w naszej galerii. Koniecznie sprawdźcie inne zdjęcia!

Ida Nowakowska o kulisach zwolnienia z "Pytania na śniadanie". Mało kto o tym wiedział

Wiele osób zastanawiało się, jak wyglądały kulisy zwolnienia dziennikarki z "Pytania na śniadanie". Okazało się, że Nowakowska nie odeszła sama z uwagi na nerwową atmosferę. W rozmowie z Party.pl zdradziła, jak dokładnie wyglądało jej pożegnanie się ze stanowiskiem prezenterki. Było jej niezwykle przykro. - Nie miałam takiej sytuacji, że ktoś mnie zwolnił (...) Jedyną nieprzyjemnością, jaka zawodowo mnie spotkała, to rzeczywiście ten sposób zakończenia współpracy, nieprzedłużenia ze mną umowy - bo miałam umowę do każdego projektu w Telewizji Polskiej przez Kingę (Dobrzyńską - przyp. red.), którą znam też od wielu lat, więc po prostu się tego nie spodziewałam - zdradziła w wywiadzie z Party.pl. ZOBACZ TEŻ: "The Voice Kids". Ostatnie wystąpienie Kammela i Nowakowskiej w TVP? Padły nietypowe słowa

