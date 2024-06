Tworzą duet idealny w życiu prywatnym, a teraz będą też razem pracować w telewizji. Plotek dowiedział się, że w sierpniu na planie programu "Jaka to melodia?" w TVP pojawi się nie tylko Robert Janowski, gdzie zastąpi w roli gospodarza Rafała Brzozowskiego. Pracę tam zacznie też jego ukochana żona Monika. - To było dla ludzi oczywiste, by ściągnąć do programu najbardziej zaufane osoby, które z Robertem stworzą nowe otwarcie teleturnieju, który był jego dzieckiem. Myślimy, że obecność Moniki doda mu skrzydeł i stworzy wyjątkową atmosferę. Monika będzie tam stylistką - opowiada nam zaufana osoba z TVP.

Pożegnał się z Polsatem

Na razie Robert Janowski nie mówi nic w mediach o swoim powrocie do TVP. Ale niedawno podczas ostatniego dnia nagrań do programu "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie był jurorem, pożegnał się z ekipą i nie ukrywał, że znowu będzie w show, które kochał. - Ze wszystkimi pożegnał się ciepło i każdemu podziękował za wspaniały czas przy programie. Było wiele wzruszeń. Ale czuć jego podekscytowanie, że wraca do "Melodii". I to z żoną, to już w ogóle dla niego super opcja - opowiada nasz informator. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi go w jurorskim show Polsatu. W formacie pojawi się też nowy prowadzący, bo Maciej Dowbor pożegnał się ze stacją. Przypomnijmy, że Robert Janowski przed powrotem do TVP zażądał m.in. by w jego teleturnieju nie było muzyki disco polo, która w ostatnich latach - pod jego nieobecność - często się tam pojawiała.

Stalkerka zatruwała ich życie

Ostatnie lata były dla Janowskich trudne. Małżonkowie przez 12 lat zmagali się ze stalkingiem. Natarczywa kobieta, która zapragnęła być z prezenterem, groziła jego żonie, wysyłała e-maile i przebywała pod jego domem. Pewnego razu odwiedziła ich nawet z nożem. Jakiś czas temu Monika Janowska poinformowała o postępach w sprawie portal cozatydzien.tvn.pl. - Jesteśmy już po pierwszej rozprawie i czujemy ogromną ulgę. Czekamy teraz tylko na biegłego psychiatrę i wyniki badania. Do zakończenia sprawy sądowej pani J. [zostało wspomniane nazwisko prześladowczyni — przyp. red.] prawdopodobnie będzie w areszcie, co oznacza, że mamy spokój na jakiś czas. Myślę, że już w czerwcu okaże się na jak długo - ujawniła żona prezentera.

