Kacper Kuszewski jest już na planie "Tak to leciało!". Nie obyło się bez niespodzianek

W ostatnich latach prowadzącymi programu muzycznego "Tak to leciało!" byli Sławomir i Kajra. Para przez długi czas zabawiała widzów. Niestety dla nich, wraz ze zmianami w Telewizji Polskiej, i ten duet musiał pożegnać się z pracą. Niedługo później wyszło na jaw, że stanowisko otrzymał znany aktor. Kacper Kuszewski będzie miał okazję sprawdzić się w roli prezentera. - Jest sympatyczny, ma super kontakt z uczestnikami no i ładnie śpiewa. Talent muzyczny był podstawą do angażu, bo prowadzący musi pomagać w śpiewie uczestnikiem programu. Produkcja też liczy, że przyciągnie przed ekrany widzów TVP, którzy mu kibicowali w "M jak miłość" - mówił nieoficjalnie informator Plotka. Aktor jest już na planie show.

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Kuszewski podjął temat o emancypacji kobiet. Przedstawił swoją perspektywę

Kacper Kuszewski jest już na planie "Tak to leciało!". Odezwał się do fanów

Kacper Kuszewski jest już na planie "Tak to leciało!". Aktor postanowił odezwać się do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przyznał, że jest w trakcie nagrywek do nowego sezonu. Przypominamy, że następna edycja muzycznego show zostanie wyemitowana po wakacjach. "Poprowadzę dla was kolejny sezon show, a w nim jak zawsze mnóstwo niespodzianek, mnóstwo bardzo ciekawych uczestników, niektórzy z nich śpiewają jak anioły" - zapowiedział Kuszewski na Instagramie. Co na to fani? "W końcu lepszy prowadzący", "Ale super" - pisali jedni. "Następny program odpadł do oglądania" - podkreślali drudzy. A wy co sądzicie? Więcej zdjęć Kacpra Kuszewskiego możecie znaleźć w naszej galerii na górze strony.

Kacper Kuszewski odszedł z "M jak miłość" w 2018 roku. Tak się tłumaczył

Kacper Kuszewski zdobył największą popularność w serialu "M jak miłość". Po wielu latach mężczyzna postanowił opuścić plan. Grana przez niego postać wyjechała zatem z rodzinnej Grabiny do Australii. Aktor nie ukrywał, że była to trudna decyzja. Wiedział jednak, że pora ruszyć po nowe doświadczenia. "Największa frajda w zawodzie aktora to wcielanie się w coraz to inne postacie, odkrywanie w sobie nowych barw i możliwości i dowiadywanie się w ten sposób czegoś nowego o życiu, o ludziach i o sobie samym. Mam nadzieję, że przede mną jeszcze wiele ciekawych ról i aktorskich wyzwań. I bardzo liczę na to, że będziecie państwo nadal mi kibicować" - zdradził kilka lat temu na profilu na Facebooku. ZOBACZ TEŻ: Kajra przeżywa zwolnienie z TVP? W końcu zabrała głos po zmianach. "Jesteśmy w innych rejonach" [PLOTEK EXCLUSIVE]

Kacper Kuszewski fot. KAPIF.pl