Zuzia Kaszuba jest prawdziwym fenomenem w świecie polskich seriali. Na planie "Na Wspólnej" pojawiła się krótko po urodzeniu i dorastała wraz ze swoją bohaterką. W serialu TVN od lat gra Marysię Ziębę, która jest serialową córką Anny Guzik. Zuzia Kaszuba niedawno skończyła 18 lat. Aż trudno uwierzyć, że grana przez nią bohaterka jest już dorosła. Aktorka pojawiła się w ostatnim wydaniu "Dzień dobry TVN". Miała okazję oprowadzić ekipę po planie serialu i opowiedzieć o swoim doświadczeniu z kultową produkcją TVN. Zobaczcie, jak serialowa Marysia wygląda dzisiaj.

"Na Wspólnej". Serialowa Marysia ma już 18 lat. Tak dziś wygląda Zuzia Kaszuba

Pod koniec lutego Zuzia Kaszuba skończyła 18 lat. Z tej okazji jej serialowa mama Anna Guzik opublikowała w sieci wyjątkowe życzenia i opublikowała jedną z okładek magazynów sprzed lat, gdzie grana przez nią bohaterka trzyma na rękach niemowie. "Ta piękna, kruczowłosa dzidzia kończy dzisiaj 18 lat! A zatem rachunek jest prosty - gramy razem od 18 lat i przeżyłyśmy sporo wspólnych chwil i przygód na planie zdjęciowym. Zuziku sto lat dla ciebie, spełnienia marzeń i realizacji twoich dorosłych planów!" - napisała aktorka. Młoda aktorka miała okazję opowiedzieć o swojej przygodzie na planie serialu w studiu "Dzień dobry TVN". W programie Zuzia Kaszuba pojawiła się ze swoją prawdziwą mamą, która wyjawiła, że jej córka, dorastając na planie, traktowała aktorów jak swoją rodzinę. Jak dziś wygląda serialowa Marysia? Najnowsze zdjęcia Zuzi Kaszuby znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jej te światy prawdziwy i serialowy trochę się mieszały (...) To była wigilia, najpierw byliśmy u moich rodziców, potem u rodziców męża, a potem Zuzia powiedziała: to teraz jedziemy do babci Marysi

- wyznała mama aktorki.

"Na Wspólnej". Serialowa Marysia opowiedziała o trudach pracy na planie. "Musiałam z tego zrezygnować"

Zuzia Kaszuba dorastając na planie serialu "Na Wspólnej" musiała godzić pracę z nauką, co czasami bywało bardzo trudne. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" serialowa Marysia wyznała, że dzięki temu dość wcześniej nauczyła się dyscypliny, za co dziś jest bardzo wdzięczna. - Jak byłam mała, to dla mnie to była rozrywka, zabawa (...) Połączenie szkoły i nagrań to był potem dla mnie problem. Czasami musiałam gdzieś siedzieć z boku na planie, w kącie i odrabiać lekcje. (...) To było dla mnie trudne zrezygnować np. z tej integracji z koleżankami, ale z perspektywy czasu teraz jestem z siebie dumna. Połączenie szkoły i tych nagrań nauczyło mnie ciężkiej pracy i dyscypliny - wyznała Zuzia Kaszuba.

