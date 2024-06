"M jak miłość" to serial, który przez ponad dwie dekady cieszy się zainteresowaniem wśród widzów. Saga rodu Mostowiaków skradła serca i zgromadziła wokół siebie mnóstwo fanów, którzy zżyli się z bohaterami i na bieżąco śledzą ich losy. Obecnie trwa przerwa w emisji serialu. Nowe odcinki będzie można oglądać dopiero po wakacjach. Co nas w nich czeka? Jedno jest pewne. Scenarzyści dołożyli wszelkich starań, by widzowie nie mogli narzekać na nudę. Przed Marcinem (Mikołaj Roznerski) wielkie wyzwanie.

"M jak miłość". Marcin po wypadku przeżyje chwile grozy

Ostatni odcinek "M jak miłość" z pewnością wielu widzom zmroził krew w żyłach. Przypominamy, że w 1808. odcinku serialu Marcin został porwany na zlecenie jednego z gangsterów. Detektyw został brutalnie pobity, a następnie pozostawiony w osamotnieniu na niemalże pewną śmierć. Jak się jednak okazuje, jego losy potoczą się zupełnie inaczej. Marcin przeżyje atak, ale przez długi czas będzie musiał walczyć o powrót do zdrowia i całkowitej sprawności.

Jak podaje portal superseriale.se.pl, w nowym sezonie Marcin zmierzy się z całkowitą utratą pamięci. Prawdopodobnie nie będzie pamiętać nie tylko okoliczności dramatycznego wypadku, ale również swoich najbliższych, w tym kilkuletnich dzieci: Mai (Laura Jankowska) i Szymka (Stanisław Szczypiński). Zdjęcia jednego z ulubionych bohaterów serialu możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"M jak miłość". Marcin może nie rozpoznawać własnych dzieci

"M jak miłość". Marcin może nie rozpoznawać własnych dzieci

Nowy sezon "M jak miłość" z pewnością zagwarantuje widzom niespodziewane zwroty akcji i wielkie emocje. Jak na razie, nie jest wiadome, jak długo Marcin będzie mierzyć się z amnezją. Warto wspomnieć, że do tej pory detektyw miał bardzo dobre relacje z dziećmi. Czy Maja i Szymek będą w stanie zaakceptować, że ukochany tata ich nie rozpoznaje? Prawdopodobnie cała trójka będzie musiała zbudować swoje relacje na nowo. Czy im się uda? O tym przekonamy się zapewne już niebawem.