"Chłopaki do wzięcia" to prawdziwy telewizyjny fenomen. Format doczekał się prawie 400 odcinków i nadal cieszy się ogromną popularnością. Los samotnych mężczyzn z małych miasteczek i wsi nie jest widzom obojętny. W trakcie trwania serii wielokrotnie mogliśmy obserwować miłosne wzloty i upadki bohaterów, ale także ich codzienne życie. Jednym z uczestników serii jest Henio, który znalazł szczęście u boku Marysi. Dom rolnika niedawno został wyremontowany, a Henio już inwestuje w nowe meble. Zobaczcie, co właśnie kupił.

"Chłopaki do wzięcia". Henio zainwestował w nowy mebel. "Tańsza o 900 zł"

Henio właśnie sprawił sobie nową wersalkę. Uczestnik "Chłopaków do wzięcia" zdecydował się na odważny i nietypowy kolor - musztardowy, co zdziwiło nawet Marysię. Jak się okazało, w sklepie zamówił inny odcień, ale w dostawie nastąpiła pomyłka. Przy okazji Henio zrobił niezły interes. - Dlatego jest tańsza o 900 zł. No mnie tu się podoba, ale w sklepie to tak bardzo mi się nie widziało - podkreślił w odcinku. Wersalka jest sporych rozmiarów, co nie umknęło uwadze podekscytowanego uczestniczka show. - Tak można tam nawet dwie kobiety mieć - stwierdził. Marysia szybko przekonała się do zakupu partnera i pochwaliła Henia.

Tę wersalkę też ładną kupił. Mnie się wydaje, że ma gust. Trochę się zna. Może nie na wszystkim, ale się zna

- stwierdziła w wypowiedzi przed kamerą Marysia. Zadowolony z inwestycji Henio był bardzo ciekawy opinii swojej ukochanej. - Marysiu podoba ci się to mieszkanie i to umeblowanie? Ładniej niź przedtem? - zapytał zaciekawiony. Jak się okazuje, różnica "przed" i "po" jest kolosalna. Marysia wspomniała, że dom wcześniej w fatalnym stanie. - O matko, w stu procentach. Nawet nie ma, o czym mówić. Marysia wspomniała, że mieszkanie Henia przed remontem było w strasznym stanie. - Podłoga zarwana, zarwana piwnica, i te myszy i to wszystko, okropnie było - wyznała. Jak wygląda wersalka kupiona przez Henia? Zdjęcia nowego mebla znajdziecie w galerii na górze strony.

"Chłopaki do wzięcia". Henio i Marysia zaskarbili sympatię fanów

Para jest tak sympatyczna, że ma już sporo fanów. W komentarzach na oficjalnym profilu programu na Facebooku o Heniu i Marysi widzowie wypowiadają się bardzo pochlebnie. "Nie lubiłem tego programu, ale ta para mnie urzeka, normalni, zwyczajni ludzie. Niczego nie udają, cieszą się sobą. Myślę, że wreszcie znaleźli odrobinę szczęścia. Wszystko inne się ułoży", "Oni są super zabawni. Pasują do siebie, lubię ich oglądać. Kibicuje im i życzę im szczęścia. Pięknie odnowili mieszkanie, zrobiło się ładnie i jasno", "Pani Marysia to super kobieta. Pokazała Heniowi, jak można żyć i gdzie jego miejsce w szeregu. Chwała jej za to, że ogarnia to wszystko. Henio teraz mieszka w ludzkich warunkach. Szanuj Marysię, bo druga ci się już taka nie trafi" - czytamy. Zgadzacie się z tymi opiniami?