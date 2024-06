Wojciech Janik i Agnieszka Łyczakowska wzięli udział w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para już od pierwszych minut w programie złapała dobry kontakt, a pod koniec eksperymentu zdecydowała się na wspólne życie. Niedawno małżeństwo świętowało piątą rocznicę ślubu, który zawarli w programie. Dziś Agnieszka i Wojtek tworzą szczęśliwą rodzinę i wychowują razem córkę Tosię. Małżeństwo marzy też o rodzeństwie dla córki. - Tak, planujemy drugie dziecko i rodzeństwo dla Tosi. Natomiast to, że czasem czegoś chcemy, wymaga od nas dłuższego czasu, poświęcenia, to nie jest tak, że my chcemy i ono jest - podkreślił Wojtek w jednym z ostatnich Q&A. W czerwcu ubiegłego roku Agnieszka i Wojtek zorganizowali drugi ślub i tym razem złożyli przysięgę w kościele. Wojtek właśnie przypomniał o pierwszej rocznicy.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wojtek świętuje papierową rocznicę

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na wypowiedzenie sakramentalnego "tak" zdecydowali się po narodzinach córki Tosi. Ceremonia była poprzedzona długimi przygotowaniami, które trwały dziewięć miesięcy. Ślub pary był także relacjonowany w programie "Dzień dobry TVN". Wydarzenie odbyło się w górach, a panna młoda tradycyjnie została odprowadzona do ołtarza przez swojego tatę. Już po ceremonii małżeństwo pojawiło się w programie. Wojtek wyjawił wtedy, dlaczego tak bardzo zależało im na drugim ślubie. - Wzięliśmy to na bardzo poważnie. Ślub kościelny był dla nas, chcieliśmy przypieczętować nasz związek przed Bogiem - podkreślił. Na ślubie Wojtka i Agnieszki była obecna także ich córka. Dziewczynka w asyście babć miała do spełnienia ważną rolę. - Byłam z niej tak dumna. Oddaliśmy ją w ręce niani i naszych mam, żeby nie odczuwała naszego stresu. W kościele był piękny moment, kiedy ona szła z moją mamą i rzucała kwiatuszki. Wtedy wszyscy patrzyli na nią, nie na mnie nawet - wyjawiła Agnieszka. 9 czerwca minął już rok od ceremonii. Z tej okazji Wojtek przypomniał o rocznicy i opublikował na InstaStories kilka zdjęć z rodzinnego archiwum. Zdjęcia opublikowane przez Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z okazji rocznicy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Rocznica papierowa. Pierwszy rok minął jak jeden dzień (...) Czemu czas tak szybko mija? - napisał Wojtek.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Co słychać u pozostałych uczestników? Marta w końcu się rozwiodła

Marta i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tworzyli jeden z najbardziej burzliwych związków w programie. W finale doszło nawet do awantury. Mimo że już od dawna nie byli razem, to formalnie pozostali w związku małżeńskim. Parze długo nie udawało się domknąć formalności. Jak się okazuje, nastąpił przełom. Marta właśnie radośnie ogłosiła, że jest już rozwódką. "Co to był za rozwód online! Który się odbył i nie odbył jednocześnie! Wygooglowałam właśnie, że obowiązuje mnie tajemnica rozprawy, więc nic już nie wypaplam! Pięć minut wcześniej przed rozprawą skończyłam lekcję angielskiego. Więc wszystko na wariata! Ale to świetnie, bo nie miałam czasu na niepotrzebne stresy. To już wszystko za mną. A wy jak wspominacie swój rozwód? Było krwawo czy raczej na spokojnie?" - napisała na Instagramie.