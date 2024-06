Nicola dała się poznać w programie "Rolnik szuka żony". Kobieta była jedną z kandydatek Dariusza. To właśnie ją wybrał rolnik. Jak się jednak okazało, relacja pary nie przetrwała. Co więcej, związek Nicoli z uczestnikiem zakończył się w nietypowy sposób. Rolnik zmieszał byłą partnerkę z błotem w finale randkowego show. Kobieta mogła jednak liczyć na wsparcie wiernych fanów, którzy obecnie śledzą ją w mediach społecznościowych. Teraz Nicola postawiła na zmiany. W sieci pojawiła się cała relacja z zabiegu z zakresu medycyny estetycznej.

"Rolnik szuka żony". Nicola powiększyła usta! Pokazała efekt przed i po

Nie da się ukryć, że Nicola zmieniła się nie do poznania od czasu występu w programie "Rolnik szuka żony". Uczestniczka między innymi zmieniła fryzurę. Teraz pora na dalszą część metamorfozy. Kobieta postanowiła powiększyć usta. Cały proces przedstawiła fanom w mediach społecznościowych. Przyznała, że nieco się obawiała. Jest jednak ogromnie zadowolona z efektu końcowego. Ma również plany na kolejny zabieg medycyny estetycznej.

Zrobiłam to! Odważyłam się i powiększyłam usta. Muszę przyznać, że dość mocno się stresowałam. Najbardziej bałam się bólu, ale niepotrzebnie, bo wbrew wielu opiniom nie bolało wcale tak bardzo. Chciałam, aby efekt był bardzo naturalny i taki udało się uzyskać. Jestem bardzo zadowolona

- zdradziła Nicola na swoim profilu na Instagramie. "Czeka mnie jeszcze zabieg na wywinięcie górnej wargi, także obserwujcie" - zapowiedziała od razu fanom. Jak oceniacie? Zdjęcia Nicoli z programu "Rolnik szuka żony" po powiększaniu ust znajdziecie w galerii na górze strony.

'Rolnik szuka żony'. Nicola fot. Instagram/@nicolagaw

"Rolnik szuka żony". Fani podzieleni. Pod relacją z powiększania ust Nicoli aż roi się od komentarzy

Tuż po publikacji filmiku Nicoli, fani zabrali się do komentowania. Każdy obserwator miał własne spostrzeżenia na temat decyzji uczestniczki programu "Rolnik szuka żony". Niektórzy uważali, że taki zabieg nie był jej potrzebny. "Taka młoda i już zaczyna... no nie wiem, jak ludzie wcześniej bez tego żyli", "I po co taki zabieg? Bo wcale to nie jest takie super" - czytamy pod postem na Instagramie. Pojawiły się również głosy zachwytu. "Piękne są! Delikatne!", "Ale ślicznie, mega naturalnie, przepięknie będzie, jak się wygoi" - twierdzili fani. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Są zdjęcia z planu nowego sezonu. Widzowie szybko rozwikłali zagadkę

'Rolnik szuka żony' Nicola fot. screen TVP VOD