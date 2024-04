'Milionerzy'. Zostały mu trzy pytania do miliona. Filip postawił wszystko na jedną kartę

Nowy sezon programu "Milionerzy" rozkręcił się w najlepsze. W poprzednim odcinku teleturnieju naprzeciwko Huberta Urbańskiego zasiadła Roksana Herman, filolożka z Bielska-Białej. Uczestniczka pracuje na co dzień w amerykańskiej korporacji. Największe problemy sprawiło jej pytanie za 40 tysięcy złotych, które było podchwytliwe. Zagadnienie brzmiało: "Podczas sporu Kaszubów z Góralami Podhalańskimi najprawdopodobniej...". Do dyspozycji były następujące warianty odpowiedzi. A - mamy gwar gwar, B - wilk Kaszubowi Góralem, C - wilk Góralowi Kaszubem, D - wilk cały i owca syta. Roksana nie miała pewności i postanowiła zrezygnować z dalszej gry. Wiecie, która z odpowiedzi jest prawidłowa? Sprawdźcie tutaj, który wariant gwarantował przejście do dalszej gry.

Materiałoznawca z Krakowa zmierzył się z pytaniem za 250 tysięcy złotych

W 724. odcinku "Milionerów" grę kontynuował Filip Kuśmierczyk z Krakowa. Młody naukowiec, który kończy doktorat z inżynierii materiałowej, a jego specjalizacją są biomateriały. - Zajmuję się funkcjonalizacją powłok implantów tak, żeby lepiej się zrastały z kością, żeby nie było żadnego zapalenia bakteryjnego na ich powierzchni - poinformował gracz. W nowym odcinku zaczął dalszą grę z kwotą pięciu tysięcy złotych na koncie. Przed przerwą reklamową uczestnik usłyszał pytanie za 250 tysięcy złotych. Gracz przypomniał sobie termin "pokolenie wyżu" związane ze wzrostem urodzeń po wojnie i zaczął się głośno zastanawiać. - Ja bym obstawił, żeby się wycofał - zażartował z siebie niepewny odpowiedzi gracz. Mimo to postanowił zaryzykować i zaznaczył wariant "B".

W którym roku nadwyżka liczby urodzin nad liczbą zgonów była w Polsce najwyższa?

A: 1970

B: 1980

C: 1990

D: 2000

Jak się okazało, ryzyko się opłaciło, bo to właśnie wariant "B" jest prawidłowy. - W 1980 roku współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł w Polsce prawie dziesięć promili - dodał Hubert Urbański.

Został szóstym milionerem w historii polskiej edycji teleturnieju.

Widzowie nie mogą narzekać na brak emocji w programie "Milionerzy". W jednym z poprzednich odcinków padło pytanie o główną nagrodę. Pan Mateusz Żaboklicki z Warszawy doskonale poradził sobie z odpowiedzią i wygrał milion złotych i tym samym został szóstym milionerem w historii teleturnieju. Czym na co dzień zajmuje się zwycięzca? Sprawdźcie tutaj. ZOBACZ TEŻ: Wygrał milion w "Milionerach", a potem... Reakcja tego uczestnika może przejść do historii.