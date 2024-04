Agnieszka Kaczorowska przez lata była związana z programem "Taniec z gwiazdami", gdzie sprawdzała się w roli instruktorki. W najnowszej edycji tancerka chciała zasiąść przy jurorskim stole, ale się nie udało. Swoimi odczuciami dzieliła się z fanami w mediach społecznościowych i nie kryła, że bardzo przeżyła odrzucenie swojej kandydatury. "Była rozpacz. Ogromny smutek. Poczucie niesprawiedliwości. Bezsens działania, aby osiągnąć swoje cele. Potem przyszła złość. Potem pustka... A potem przyszedł czas na świadome wypełnienie się zaufaniem, że wszystkim jest po coś" - pisała w mediach społecznościowych. Nowym jurorem w show Polsatu został m.in. Tomasz Wygoda. Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z nami podkreśliła, że tancerz nie ma odpowiednich kwalifikacji i nie jest autorytetem w kwestii tańca towarzyskiego. Wygoda długo zwlekał z reakcją na te słowa. W najnowszej rozmowie z Plejadą wyjaśnił, dlaczego dopiero teraz zdecydował się to skomentować. - Mamy długą tradycję stoicyzmu jako filozofii. I między bodźcem a tym, jak zareaguję, trochę wydłużam swój czas - podkreślił. Co miał do powiedzenia na temat zarzutów tancerki? Sprawdźcie.

"Taniec z gwiazdami". Tomasz Wygoda reaguje na słowa Agnieszki Kaczorowskiej. "Niepotrzebne"

W nowej, 14. edycji "Tańca z gwiazdami", Tomasz Wygoda zasiadł do jurorskiego stołu z Ewą Kasprzyk, Rafałem Maserakiem i Iwoną Pavlović. Doświadczenie w ocenianiu uczestników miała tylko Pavlović, która z formatem związana jest od samego początku. Rafał Maserak, podobnie jak Agnieszka Kaczorowska, przez wiele lat w programie sprawdzał się w roli instruktora, więc środowisko tej produkcji nie było mu obce. Kaczorowska miała za złe produkcji, że zamiast niej do programu zaangażowano Tomasza Wygodę. W rozmowie z Plotkiem wyznała, że według niej tancerz nie ma odpowiednich kwalifikacji. - Może jestem za bardzo zawodowa i profesjonalna we wszystkim, co robię, natomiast jest to człowiek z zupełnie innego świata tańca i prawdopodobnie będzie skupiał się na walorach artystycznych, emocjonalnej części występów itd. Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca. Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli dla tancerzy towarzyskich nie jest autorytetem. Tak jak ja jestem nikim w świecie hip-hopu i nigdy nie podjęłabym się oceniania hip-hopowego konkursu, bo nie jestem w tym specjalistą. Może pan Tomasz ma jakieś tam doświadczenie, może zna to wszystko, ale dla mnie jest to trochę jak sędzia piłki nożnej sędziujący siatkówkę, bo też jest na boisku i też jest piłka. Warto dodać, że nie znam człowieka i może się okazać, że będzie fenomenalnym jurorem, bo będzie ciepłu, empatyczny. Może to ma wnieść do tego jury? - powiedziała Kaczorowska w rozmowie z reporterką Plotka, Karoliną Sobocińską.

Tomasz Wygoda w najnowszym wywiadzie z Plejadą odniósł się do słów Kaczorowskiej, która twierdzi, że nie ma odpowiednich kwalifikacji do oceniania tańca towarzyskiego. - Podstawowa rzecz jest taka, że chyba jej ocena nie jest związana kompletnie ze mną. Bo jeśli ona może mieć jakiekolwiek żale czy pretensje, to powinna mieć przede wszystkim do siebie. Dlaczego ona nie jest na tym miejscu? Przecież nikt nam w życiu nie kradnie rzeczy, nikt nam nie zabiera - zaczął Tomasz Wygoda. W dalszej części wypowiedzi podkreślił, że on nic tancerce nie zabrał, a jej wypowiedzi na temat jego osoby wynikały głównie z emocjonalnego natężenia wpisu.

I ja ani też nie jestem osobą, żebym komuś, że tak powiem, krzesełko spod "czterech liter" wyciągał. Myślę, że takie postrzeganie jest emocjonalne, trochę niepotrzebne

- podsumował w rozmowie z Plejadą.

"Taniec z gwiazdami". Tomasz wygoda ma radę dla Kaczorowskiej. "Przyjdzie czas na to, żeby być sędzią"

W dalszej części wywiadu z serwisem Plejada Tomasz Wygoda podzielił się poradą, skierowaną do tancerki. Zasugerował, aby Kaczorowska nabyła więcej doświadczenia, a na ocenianie innych jeszcze przyjdzie czas. - Poleciłbym jedną rzecz: niech osoby, które mogą jeszcze tańczyć, które mają swoje lata młode, niech wykorzystują to na to, żeby działać, żeby nieść ten przekaz ze sceny, co mogą dać. Przyjdzie czas na to, żeby być sędzią. Przyjdzie czas na to, żeby być mędrcem - podsumował Wygoda.