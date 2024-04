"Love Island. Wyspa miłości" od lat przyciąga przed telewizory mnóstwo widzów. Miłosne intrygi i gry prowadzone przez poszczególnych uczestników bywają naprawdę angażujące. Ta edycja przyniosła sporo zaskoczeń i zwrotów akcji. Jeśli jeszcze nie macie ich dość, to spieszymy z kolejną szokującą informacją. Do sieci właśnie wpadło nowe zdjęcie Wiki i Adriana, którzy w programie mieli swoje wzloty i upadki. Wiki pokusiła się o zdradzenie zakończenia tej burzliwej relacji. Nie ma już żadnych wątpliwości. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

"Love Island. Wyspa miłości". Wiki i Adrian są razem? To zdjęcie mówi wszystko

Wiki i Adrian dosyć szybko wpadli sobie w oko. Z początku układało im się naprawdę dobrze, jednak po kolejnych przeparowaniach sprawa się skomplikowała. Kiedy Wiki odpadła z programu, Adrian kręcił się wokół Emi, z którą również nic nie wyszło. Potem Wiki wróciła na wyspę, jednak Adrian drugiej szansy nie dostał. Niedługo później oboje wylecieli z programu. Teraz uczestniczka wrzuciła zdjęcie z Warszawy. Na fotografii widzimy uśmiechniętą Wiki i zadowolonego Adriana. "Happy end" - pisze Wiki. Wygląda na to, że po powrocie do Polski para postanowiła spróbować raz jeszcze. Czy tym razem wszystko pójdzie po ich myśli?

Wiki i Adrian 'Love Island'. Wiki zdradziła zakończenie! Ta decyzja zaskoczy widzów. Fot. @wiktoriaantolak_/ Instagram

"Love Island. Wyspa miłości". Kto wygra program? Oni nie mają szans

Na "Wyspie miłości" zostali Zuzia i Jarek, Asia i Rafał, Patrycja i Robert, Amanda i Dan oraz Angelika i Mateusz. Jeszcze przed finałem widzowie mieli wyłonić pary, które ich zdaniem nie zasługują na to, by znaleźć się w ostatnim odcinku. Kto opuści wyspę? Fani w komentarzach zdradzili, na kogo zagłosowali. "Dan i Mateusz nie zasługują na finał", "Zagłosowałam na parę Dana i tego Mateusza, bo nic z nich nie będzie i tak", "Mateusz i Dan do domu. Oni tu na pewno nie przyjechali po miłość", "Papa Dan! Pora na ciebie! Ty absolutnie nie zasługujesz na finał" - pisali wyraźnie poirytowani. Myślicie, że tak właśnie będzie wyglądać eliminacja? ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Takie zaskoczenie tuż przed finałem. Nawet Ada Fijał nie kryje emocji. "Wkręciłam się"