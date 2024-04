Program "Chłopaki do wzięcia" zdobył ogromną popularność wśród widzów. Randkowe show jest emitowane na antenie Polsat Play od 2012 roku. Miłosne zmagania bohaterów są wyjątkowo ciekawe dla fanów już od 23. sezonów. Wielu bohaterów formatu zyskało już status gwiazdy. Należą do nich niezaprzeczalnie Rysiek "Szczena", Karina i Stefan czy Bandziorek. Ostatni z wymienionych obecnie prowadzi spokojne życie u boku swojej ukochanej Danusi. Zobaczcie, jak wygląda dom pary.

"Chłopaki do wzięcia". Tak mieszka Bandziorek z ukochaną. Spójrzcie na tę okolicę!

Bandziorek, czyli Krzysztof Dzierżonowski, mieszka wraz z ukochaną na Mazurach. Jeszcze niedawno mężczyzna z małej wsi odbywał wyrok w zakładzie karnym. Obecnie jest na wolności, z której cały czas korzysta. Wraz ze swoją ukochaną Danusią prowadzi życia w malowniczej okolicy. Dom zakochanych jest otoczony małymi jeziorami. W jednym z odcinków Bandziorek wyznał, że uwielbia wybrać się na molo po pracy, aby wypocząć. Nie da się ukryć, że niejedna osoba chciałaby mieszkać w tak sielankowej okolicy. Na jednym z kadrów można zauważyć nawet wnętrze domu Danusi i Bandziorka. Można w nim zauważyć ponadczasowy wystrój w starodawnej scenerii. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Chłopaki do wzięcia". Co słychać u Bandziorka? Niedawno zażegnał kryzys z partnerką

Bandziorek wraz ze swoją ukochaną każdy dzień spędza w malowniczej, wiejskiej okolicy, wśród wielu jezior. Życie uczestnika "Chłopaków do wzięcia" może wydawać się beztroskie. Niestety, jakiś czas temu doszło do bardzo przykrej sytuacji. Na grupach miłośników randkowego programu pojawiły się doniesienia, że jego związek z Danusią przechodzi kryzys. Kobieta sama potwierdziła rozstanie. Na szczęście, zakochani doszli w końcu do porozumienia. Para najprawdopodobniej wróciła do siebie. Ponadto oboje byli widziani na romantycznej randce w Szczytnie.

