"Taniec z gwiazdami". Dagmara Kaźmierska mówi dość! To jej ostatnie słowo?

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel wciąż pozostają w programie. Para mimo kiepskich not od jurorów przechodzi z odcinka na odcinek dzięki głosom widzów. Występy "Królowej życia" do początku dzielą fanów "Tańca z gwiazdami". Jedni zaciekle kibicują Kaźmierskiej, a inni nie mogą pogodzić się z faktem, że jeszcze nie odpadła. Dagmara przez długi czas nie przejmowała się negatywnymi komentarzami, jednak po ostatnim odcinku coś w niej pękło. Postanowiła zabrać głos i postawić sprawę naprawdę jasno. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

"Taniec z gwiazdami". Dagmara Kaźmierska zwróciła się do widzów. Nie gryzła się w język

Pod postami z ostatniego odcinka zaroiło się od komentarzy, z których wynika, że większość widzów nie może zrozumieć, dlaczego Dagmara wciąż jest w programie. Uczestniczka zwróciła im uwagę. - Ja cierpię za to, że odpadają inni uczestnicy, ponieważ ludzie, którzy akurat mnie nie do końca lubią, są bardzo źli, że ja dalej tańczę. (...) To jest program rozrywkowo-taneczny (...) i my mamy dawać wam taniec i mamy dawać też rozrywkę: zasady są proste - jeżeli coś oglądacie, musicie się zaznajomić z tematem. Jeśli nie znacie zasad funkcjonowania tego show, "Tańca z gwiazdami", to jesteście ignorantami. (...) Może oczekiwalibyście, że ja stanę i powiem: bardzo was proszę, nie głosujcie na mnie? - grzmiała Dagmara w rozmowie z Party.pl. Taki komentarz uciszy wściekłych widzów?

"Taniec z gwiazdami". Edzia wbiła szpilę Dagmarze Kaźmierskiej. Ta jej odpowiedziała

Swoje pięć groszy po ostatnim odcinku dorzuciła również była koleżanka Kaźmierskiej, Edzia. "Tańczyć w ogóle nie umie. Dawno powinna odpaść. Co to jest? Oszustwo i nic więcej" - pisała pod postem z programu. Dagmara postanowiła jej odpowiedzieć. - Edzia uważa, że to jest oszustwo, jakaś ustawka, to jest niedopuszczalne. Tam nie ma żadnego oszustwa. (...) Jeśli to słyszysz Edzia, puknij ty się w głowę. Niebywałe. Jestem niemile zaskoczona i zasmucona. Jeśli Edzia odnosiłaby teraz jakiekolwiek sukcesy, bo samo to, że ja jestem w tym programie, to jest ogromnym sukcesem, to ja bym się cieszyła. - mówiła w rozmowie z Pomponikiem. ZOBACZ TEŻ: "Taniec z gwiazdami". "Koledzy" z telewizji niesmacznie żartowali z Dagmary Kaźmierskiej

Dagmara Kaźmierska, Marcin Hakiel 'Taniec z gwiazdami'. Dagmara Kaźmierska mówi dość! To jej ostatnie słowo? Fot. KAPiF.pl