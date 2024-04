Zbigniew Krasowski wystąpił w czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna szybko zdobył uznanie widzów za swój charyzmatyczny charakter. Kilka lat temu na jego gospodarstwie pojawiły się dwie kobiety. O serce uczestnika walczyły Iwona i Ewa. Obie panie nie czuły się jednak zbyt dobrze z nadopiekuńczą mamą Zbigniewa. Bohater randkowego show nie znalazł prawdziwej miłości w programie. Do dziś jednak cieszy się popularnością w sieci. Ostatnio przekazał radosną nowinę.

Zobacz wideo Kulisy programu "Rolnik szuka żony" są inne, niż moglibyście się spodziewać. Marta Manowska zdradziła sekret

"Rolnik szuka żony". Zbigniew ma powód do dumy. W sieci napływają gratulacje

Zbigniew z programu "Rolnik szuka żony" aktywnie działa w mediach społecznościowych. Uczestnik czwartej odsłony randkowego show ostatnio opublikował bardzo eleganckie zdjęcie. Fotografii towarzyszył wymowny opis. Wyszło na jaw, że mężczyźnie poszczęściło się w wyborach samorządowych. Nie krył radości. "Dziękuje za oddane głosy w wyborach do rady gminy, za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Zrobię wszystko, aby to zaprocentowało w pracy nowej rady" - napisał Zbigniew na Facebooku. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani gratulowali nowemu radnemu. "Zbyszek, moje ogromne gratulacje i wielki szacun" - napisała Elżbieta Czabator z ósmej edycji show "Rolnik szuka żony". "Gratulacje... wiedziałam, że tak będzie", "Gratulacje, owocnej pracy" - czytamy w pozostałych komentarzach. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Zbigniew jest zakochany? Prawda wyszła na jaw

Zbigniew nie znalazł drugiej połówki w show "Rolnik szuka żony". Czy po programie coś się zmieniło? Mężczyzna jakiś czas temu udzielił wywiadu dla portalu Party.pl, w którym zdradził szczegóły swojego życia uczuciowego. - Jestem sam. Program mimo to jakoś w życiu mi pomógł otworzyć się, poznać fajnych ludzi, nawiązać nowe znajomości. Rozpoznawalność jest już mniejsza, ale nie chodziło mi o to, aby stać się celebrytą, a znaleźć miłość - powiedział w wywiadzie. Dodał, że ma już konkretne plany na przyszłość. Dalszą część wypowiedzi Zbigniewa znajdziecie TUTAJ.