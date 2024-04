TVN wyemitował już dziewięć edycji wzbudzającego ogromne emocje programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jego uczestnicy decydują się na wzięcie ślubu z zupełnie nieznajomą osobą. Takie eksperymentalne małżeństwa w większości zakończyły się rozstaniami, jednak kilka par, które poznały się w programie, są ze sobą do dziś. Przykładem są Anita i Adrian, którzy byli uczestnikami trzeciej edycji show.

Anita i Ania ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to przyjaciółki. Osobiste wyznanie uczestniczki

Po zakończeniu programu Anita kontynuuje przygodę z mediami i aktywnie prowadzi konto na Instagramie. Uczestniczka matrymonialnego show chętnie dzieli się szczegółami życia u boku Adriana. Para doczekała się dwójki dzieci. Okazuje się, że doświadczenie udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" bardzo mocno zbliżyło ją do innej uczestniczki. Mowa o Ani, która wzięła udział w drugiej edycji programu. Anita i Ania nie tylko utrzymują kontakt, ale też połączyła je prawdziwa przyjaźń. Żona Adriana podzieliła się emocjonalnym wpisem na ten temat przy okazji wakacji, na które wybrały się wspólnie. "Macie taką przyjaciółkę, którą zabrałybyście na koniec świata i wiedziały, że nigdy nie będziecie się nudzić? Gdyby nie program 'Ślub od pierwszego wejrzenia' nie poznałabym męża, ale też nie miałabym szansy poznać wspaniałych ludzi" - pisze Anita w instagramowym poście.

Z niektórych znajomości powstały prawdziwe przyjaźnie. Z Anią okazało się, że jesteśmy sąsiadkami i mimo że teraz mieszkamy już w różnych dzielnicach, od sześciu lat mamy swoje tradycje "babskich wtorków". Od razu poczułyśmy, że mamy wspólną energię, życiowe pasje. Razem śmiejemy się i płaczemy. Wspieramy się zawsze i wiem, że jedna za drugą wskoczy w ogień i możemy na siebie zawsze liczyć

- dodała uczestniczka programu. Wyjawiła też, że na obecnym wyjeździe doskonale się ze sobą bawią. "Naszą przygodę rozpoczęliśmy w Barcelonie, a teraz dotarłyśmy do Sardynii! Urok tutejszych miasteczek, smak lokalnego jedzenia, a do tego zwiedzanie farmy oliwek i winnicy to idealne połączenie! Przed nami jeszcze kilka miejsc i wspaniałych wspomnień, które na zawsze zapiszą się w historii naszej przyjaźni" - podsumowała. Wiedzieliście, że Anita i Ania są sobie aż tak bliskie?