Trwa kolejny sezon "Milionerów". Teleturniej od lat nie traci na popularności. W 722. odcinku grę zaczął Jacek z Wrocławia. Przed przerwą reklamową padło pytanie o galaretę i gracz był w kropce. O pomoc poprosił publiczność. W dalszej części rozgrywki zmierzył się z pytaniem za ćwierć miliona. Dotyczyło patronów telewizji. Uczestnik zdębiał, kiedy usłyszał warianty. Sprawdźcie, jak poradził sobie z tym zagadnieniem. W najnowszym odcinku show zobaczyliśmy, jak z pytaniami poradziła sobie Roksana z Bielska-Białej. Sprawdźcie. W pewnym momencie gry uczestniczka teleturnieju wybrała bezpieczną opcję i nie podjęła ryzyka.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Roksana szła jak burza, aż tu nagle klops. Pokonało ją pytanie o Górali i Kaszubów

W 723. odcinku "Milionerów" grę rozpoczęła Roksana Herman, filolożka z Bielska-Białej. Uczestniczka z wykształcenia jest germanistko-rusycystką. Na co dzień Roksana pracuje dla amerykańskiej korporacji. - Pracuję na amerykańskich rynku. Z Polską mam niewiele wspólnego. Języka angielskiego musiałam się nauczyć sama - podreśliła uczestniczka. Sporo problemów sprawiło Roksanie pytanie za 40 tysięcy złotych, czyli sumę gwarantowaną.

Podczas sporu Kaszubów z Góralami Podhalańskimi najprawdopodobniej:

A: mamy gwar gwar

B: wilk Kaszubowi Góralem

C: wilk Góralowi Kaszubem

D: wilk cały i owca syta

'Milionerzy' fot. mat. prasowe

Uczestniczka teleturnieju była wyraźnie w kropce i postanowiła skorzystać z koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela. Po drugiej stronie słuchawki czekał jej narzeczony, Jarosław. Wskazał na ostatnią odpowiedź, ale podkreślił, że nie ma pewności, czy jest prawidłowa. - Jarek ma niesamowitą wszechstronną wiedzę i ja uważam, że on tu powinien siedzieć. Bardzo mu ufam. Ja skłaniałabym się ku odpowiedzi "A", ale ostatecznie rezygnuję - wyznała uczestniczka. Tym sposobem Roksana nie chciała podejmować ryzyka i wygrała 20 tysięcy złotych. Znaliście prawidłową odpowiedź na to pytanie? Jak się okazuje, to wariant "A".

I Kaszubi i Górale posługują się gwarą, czyli odmianą języka narodowego. Gwar gwar - poinformował Hubert Urbański.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 711. odcinku do gry przystąpił pan Kamil. Mężczyźnie całkiem nieźle szło, dopóki nie natknął się na pytanie o wiersz Kazimierza Wierzyńskiego. Wykorzystał przy nim aż dwa koła ratunkowe. Niestety, finalnie nie udało mu się zaznaczyć prawidłowej odpowiedzi. Z kolei, w 710. odcinku grę kontynuował pan Jakub. Uczestnik usłyszał pytanie za ćwierć miliona z dziedziny historii. W przypływie impulsu mężczyzna postanowił zaryzykować. Tym razem nie opłaciło się to jednak. Studio opuścił bogatszy o gwarantowane 40 tys. zł. Natomiast, w 708. odcinku mogliśmy śledzić zmagania pani Dominiki. Geograficzne zagadnienie dostarczyło jej dreszczyku emocji. Aby na nie odpowiedzieć, wykorzystała aż trzy koła ratunkowe. Ostatecznie udało jej się jednak udzielić prawidłowej odpowiedzi i mogła kontynuować grę. Jesteście fanami "Milionerów"? Premierowe odcinki programu można oglądać od wtorku do czwartku, o godzinie 20:55. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". Michałowski i Szczęsny mocno się zawstydzili. Rozłożyli ręce na banalnym pytaniu.