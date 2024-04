Za nami kolejny odcinek programu "Nasz nowy dom". Tym razem Elżbieta Romanowska odwiedziła małą miejscowość Radzionków na Górnym Śląsku. To właśnie tam mieszka Basia z dwoma synami i partnerem. Rodzina mierzyła się z fatalną sytuacją finansową. Ich mieszkanie praktycznie nie nadawało się do użytku. Na podłodze i ścianach pojawił się grzyb, a w łazience brakowało ciepłej wody. Poznajcie poruszającą historię Basi, która już jako mała dziewczynka przeżyła bardzo traumatyczne chwile.

"Nasz nowy dom". W mieszkaniu Basi na ścianach i podłodze pojawił się grzyb

Nowa bohaterka programu "Nasz nowy dom" jako mała dziewczynka trafiła wraz z rodzeństwem do pogotowia opiekuńczego. Opieka nad siódemką dzieci przerosła ich rodziców. Potem Basia została adoptowana, ale w jej domu brakowało miłości i ciepła. - Tata biologiczny zadzwonił na pogotowie opiekuńcze z informacją, że nie radzi sobie z naszą siódemką, żeby nas zabrali. Mama w tym czasie, pamiętam, jak brali nas do tych karetek, po prostu jej nie było. Była na parkingu. Nie chciała w ogóle się pokazać, zjawić, pożegnać. Był jedynie tata, mówił, że to dla naszego dobra. No i po pół roku w domu dziecka, przyszli rodzice adopcyjni i wzięli mnie do siebie. Wszystko było w porządku, bo tam miałam swój pokój, kolonię miałam, wakacje miałam. No, formalnie dbali. Nie było takiej miłości, nie było tego, że przyszłam, przytuliłam się, powiedziałam "kocham cię", tak jak moi chłopcy robią. I tam był taki dystans emocjonalny między nami. Tata to już w ogóle bardzo źle się czuł, jak miałam się do niego przytulić - wyznała Basia w rozmowie z Elżbietą Romanowską.

'Nasz nowy dom'. Rodzina Basi

Dziś jako młoda mama Basia stara się zrekompensować braki z dzieciństwa i to, czego sama nie otrzymała, chce teraz zapewnić swoim synom, ośmioletniemu Olkowi i pięcioletniemu Oskarowi. Niestety sytuacja finansowa rodziny była fatalna, a warunki mieszkaniowe tragiczne. Brak ciepłej wody, brak wentylacji, rozprzestrzeniający się grzyb, to z pewnością nie są okoliczności sprzyjające spokojnemu życiu i dorastaniu chłopców. Z pomocą przyszła ekipa programu "Nasz nowy dom". Jak poradziła sobie z tym wyzwaniem? Sprawdźcie poniżej.

'Nasz nowy dom'

"Nasz nowy dom". Ekipa znowu spisała się na medal. Spójrzcie na pokoje dzieci

Elżbieta Romanowska wraz z ekipą programu "Nasz nowy dom" znowu stanęła na wysokości zadania i pomogła rodzinie w potrzebie. Efekt remontu zachwyca i aż trudno uwierzyć, jak ogromne zmiany zaszły w tak krótkim czasie. W pierwszej kolejności zlikwidowano grzyb, który zagrażał zdrowiu całej rodziny. W kuchni pojawiły się błękitne szafki i nowy sprzęt elektryczny. Na rodzinę bohaterki czekała lodówka po brzegi wypełniona warzywami i owocami.

'Nasz nowy dom'. Metamorfoza domu Basi