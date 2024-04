Luizę mieliśmy okazję poznać w najnowszej odsłonie "Hotelu Paradise". Jej losy nie potoczyły się jednak tak, jakby tego chciała. Kobieta musiała opuścić rajską wyspę. Mimo to widzowie zdążyli ją polubić za odwagę, a także pozytywne nastawienie do życia. Obecnie fani mogą śledzić jej poczynania za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio Luiza zaprezentowała, jak wyglądała przed operacją plastyczną, która całkowicie zmieniła jej wygląd.

"Hotel Paradise". Luiza pokazała, jak wyglądała przed operacją plastyczną. Sporo za nią zapłaciła

Luiza na Instagramie pochwaliła się operacją plastyczną, którą przeszła jeszcze przed udziałem w programie. Kobieta zoperowała nos. Zdradziła również, ile kosztowało ją całe przedsięwzięcie. Załączyła także zdjęcia przed i po operacji. "Dla was specjalnie zrobiłam porównanie. Ja płaciłam cztery tysiące euro (ok. 17 tysięcy złotych) za operację. Loty i zakwaterowanie na własną rękę, ale można dogadać zakwaterowanie z lekarzem. Teraz wiem, że ceny skoczyły mocno w górę. Zamykam temat operacji, bo nie chcę tego nadmiernie promować na social mediach, jednak oglądają mnie też osoby nieletnie" - napisała na InstaStories. Zdjęcia byłej uczestniczki "Hotelu Paradise" znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Hotel Paradise". Luiza i Bartek ciągle się kłócili. Widzowie mieli dość. Uczestniczka sprytnie się odegrała

W "Hotelu Paradise" Luiza tworzyła skomplikowaną relację z Bartkiem. Para nieustannie się kłóciła. Choć uczestniczka starała się łagodzić spory, to partner ciągle jej dokładał. Widzowie nie mogli już znieść tych przepychanek i zgodnie twierdzili, że para powinna zostać usunięta z willi. Podczas jednego z rajskich rozdań wzięła sprawy we własne ręce. Podeszła do mężczyzny, który najprawdopodobniej by ją wyeliminował. Tak też się stało. Widzowie buli zachwyceni postawą kobiety. Ich zdaniem w wielkim stylu odegrała się na Bartku. ZOBACZ TEŻ: Ale sensacja. Maluba wyjawia, ile zarabia się w "Hotelu Paradise" i "Projekcie Lady". Padły konkretne kwoty.

