We wtorek 9 kwietnia widzowie mieli okazję zobaczyć finałowy odcinek pierwszego sezonu programu "Czas na show. Drag Me Out". W ostatnim epizodzie o wygraną walczyli: Marcin Łopucki (jako "Lady FitMess") i Piotr "Twoja Stara" Buśko, Michał Mikołajczak (jako "Niki de Panterra") i Maciej "Gąsiu" Gośniowski oraz Tomasz Karolak (jako "Długa Rolka") i Stas "Himera" Icenko. Po występach jurorzy show Michał Szpak, Anna Mucha i Andrzej Seweryn zadecydowali, że zwycięzcami zostają Marcin Łopucki i "Twoja Stara". Werdykt nie przypadł jednak do gustu wszystkim internautom.

"Czas na show. Drag Me Out". Widzowie komentują zwycięstwo Marcina Łopuckiego. Zdania są mocno podzielone

Po wyemitowaniu finałowego odcinka na instagramowym koncie programu "Czas na show. Drag Me Out" po prostu zawrzało. Wielu internautów było zachwyconych przebiegiem finału. "Gratulacje! Mega zasłużone. Cudownie oglądało się całą waszą przygodę!", "W pełni zasłużona wygrana, mimo że konkurencja też dała z siebie wszystko", "To nie tylko było show. Ale także ogromna odwaga i przemiana", "Największy progres, największy kontrast postury Marcina i stylizacji dragu! Ten dystans połączony z lekkością. (...) Fajnie, że Polska może zobaczyć tak kontrastującego faceta, który doskonale się bawi!" - pisali w sekcji z komentarzami. Niektórzy jednak mają zdecydowanie odmienne zdanie. Twierdzą, że finał powinien należeć do kogoś innego, a zwycięski występ nie należał do udanych. "Gąsiu i Michał zdecydowanie bardziej zasłużyli na wygraną" - napisał jeden z internautów. "Trochę zawód, Gąsiu bardziej zasłużyła" - dodał kolejny. "Trochę niezrozumiałe zwycięstwo, średni performance" - stwierdził następny. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Czas na show. Drag Me Out". Nowy program przyciągnął masę widzów

Warto wspomnieć, że "Czas na show. Drag Me Out" to coś, czego w polskiej telewizji jeszcze nie było. Choć początkowo program mógł wydawać się nieco kontrowersyjny, to w rezultacie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i ściągał tabuny widzów przed telewizory. Przez czas emisji format zgromadził sporo pozytywnych komentarzy i opinii. A wy oglądaliście? Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: "Drag Me Out". Karolak pyskuje jurorom. Jeden z nich aż wstał zza stołu. Poszło o chodzenie na szpilkach.