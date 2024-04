"Taniec z gwiazdami" z przytupem powrócił na anteny telewizorów. Za nami szósty odcinek uwielbianego przez widzów programu. Na parkiecie ponownie mogliśmy zobaczyć Dagmarę Kaźmierską u boku Marcina Hakiela. Niestety, para uważana jest jako jedna z najsłabiej sobie radzących. Tym razem otrzymali jedynie 19 punktów od jury, a do kolejnego etapu udało im się przejść tylko dzięki głosom widzów. W kierunku celebrytki posypało się kilka kąśliwych uwag. Z ratunkiem przybył jej syn i rozpętała się prawdziwa dyskusja.

Zobacz wideo Dagmara Kaźmierska szczerze o Dodzie. "W tym szczuplutkim ciałku..."

"Taniec z gwiazdami". Kaźmierska oberwała od Pavlović. Odgryzł się Conan

Najwięcej słów krytyki padło oczywiście z ust Iwony Pavlović. - Ja bym ci chciała przypomnieć, że ten program się nazywa 'Taniec z gwiazdami', a nie 'Chodzenie z gwiazdami', nie 'Człapanie z gwiazdami' - rzuciła. Po czym dodała: - Chociaż jestem lekko rozczarowana, bo myślałam, że jeżeli marsz oparty jest na chodzeniu, to jak ty tu wyjdziesz, to po prostu rozwalisz parkiet, ale i tak uwaga, to jest twój najlepszy taniec-człapaniec. Po tej wypowiedzi na parkiet niespodziewanie wkroczył syn Dagmary Kaźmierskiej, który wziął ją w obronę i odgryzł się jurorce. - Ja myślę, że pani Iwonka z takimi nogami by nawet kroku nie zrobiła. Przepiękny taniec - podsumował. Zachowanie Conana nie wszystkim przypadło do gustu. Zaraz po tej sytuacji na oficjalnym profilu programu posypały się reakcje. "Nie rozumiem wyjścia Conana na scenę i zbędnego komentarza" - napisała jedna z internautek. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Taniec z gwiazdami". Produkcja ma dość. "Od następnego odcinka Conana będzie mniej"

Jak się okazuje, nie tylko internauci mają dość postawy Conana. Według informacji portalu Pudelek sama Dagmara Kaźmierska miała zostać wezwana na rozmowę w tej sprawie. "Produkcja "Tańca z gwiazdami" ma dość Conana, który nie przestrzega zasad programu. Goście nie powinni wchodzić na parkiet, wręczać kwiatów i rzucać maskotek. Produkcja postanowiła porozmawiać na ten temat z Dagmarą. Od następnego odcinka Conana będzie mniej. Jest to program o gwiazdach i tancerzach, a nie o gościach z widowni" - zdradza informator serwisu.