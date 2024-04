Trwa 14. edycja programu "Taniec z gwiazdami". W ostatnim odcinku z programem pożegnali się Aleks i Iza. Z kolei zagrożeni byli Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel. Nie wszyscy byli zadowoleni z tego faktu. Celebrytka znana z "Królowych życia" otrzymała dużo krytyki w sieci za swoje umiejętności. Wśród krytykujących osób znalazła się jej była przyjaciółka Edzia. "Tańczyć w ogóle nie umie. Dawno powinna odpaść. Co to jest. Oszustwo i nic więcej" - napisała kobieta w mediach społecznościowych. Kaźmierska odniosła się do jej słów.

"Taniec z gwiazdami". Dagmara Kaźmierska oburzona słowami Edzi. Mocno zareagowała

Dagmara Kaźmierska została zapytana o wymowny komentarz ze strony Edzi przez portal Pomponik. "Królowa życia" była oburzona słowami byłej przyjaciółki. Dodała, że niektórzy powinni darować sobie pewne słowa, jeśli nie mają nic konkretnego do powiedzenia. Podkreśliła, że nie ma również wpływu na to, że tak dużo fanów na nią głosuje. - Edzia uważa, że to jest oszustwo, jakaś ustawka, to jest niedopuszczalne. Tam nie ma żadnego oszustwa. Ludzie, którzy oglądają "Taniec z gwiazdami", są ignorantami. Jeśli coś oglądasz, to musisz wiedzieć, na jakich zasadach, jest to, co oglądasz. Każdy wie, że ten program jest oparty na głosach widzów. Czy to jest moja wina, że ludzie na mnie głosują? - mówiła Kaźmierska w wywiadzie. Na tym się nie skończyło.

Jeśli to słyszysz Edzia, puknij ty się w głowę. Niebywałe. Jestem niemile zaskoczona i zasmucona. Jeśli Edzia odnosiłaby teraz jakiekolwiek sukcesy, bo samo to, że ja jestem w tym programie, to jest ogromnym sukcesem, to ja bym się cieszyła

- podsumowała Dagmara Kaźmierska w rozmowie z Pomponikiem. Zgadzacie się z nią? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Taniec z gwiazdami". Nie każdy był zachwycony tańcem Kaźmierskiej w ostatnim odcinku

Parami zagrożonymi w szóstym odcinku "Tańca z gwiazdami" byli: Aleks i Iza oraz Dagmara i Marcin. Ostatecznie fani dowiedzieli się, że z programem pożegnali się Aleks i Iza. Niektórzy byli wściekli. Swoje niezadowolenie wyrazili w mediach społecznościowych. "To jest nieporozumienie. Już nie oglądam!", "Niemożliwe! Nie wierzę, że za tydzień nie zobaczymy Aleksa i Izy!" - pisali na Instagramie fani programu. To jednak nie wszystko. Uczestnik show "Rolnik szuka żony" też zabrał głos. Paweł Bodzianny kibicował Aleksowi i Izie. "Jaja sobie robicie, kto inny powinien odpaść i każdy dobrze wie, kto" - napisał bez wahania w sieci. Szczegóły na temat krytyki w stronę Dagmary i Marcina znajdziecie TUTAJ.

