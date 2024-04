Program "Sanatorium miłości" powrócił na antenę TVP 1 wraz z początkiem marca. Jest to już szósta edycja randkowego show dla seniorów, który prowadzi uwielbiana przez widzów Marta Manowska. Trzeba przyznać, że z odcinka na odcinek uczestnicy coraz bardziej dają się ponieść emocjom, a także decydują się na kolejne szczere wyznania. W rozmowie z prowadzącą Maria Luiza podzieliła się swoją historią miłosną. Szczegóły opowieści zszokowały internautów.

"Sanatorium miłości". Maria w szczerym wyznaniu. Jest nieszczęśliwie zakochana. "To jest bardzo trudna sytuacja"

W najnowszym odcinku formatu Maria Luiza odbyła szczerą rozmowę z Martą Manowską. W trakcie pogadanki wyszło na jaw, że kuracjuszka przyszła do programu, będąc zakochaną. Okazuje się, że wybranek seniorki ma rodzinę, przez co para nie może być razem. - Niestety, jest to człowiek, który ma rodzinę i jest w stosunku do rodziny bardzo lojalny, a ja też nie chce budować swojego szczęścia na czyimś nieszczęściu - mówiła Maria. - To jest bardzo trudna sytuacja - stwierdziła Manowska. - Tak i wiem to, że jakby on się zjawił, przyszedł np. teraz i powiedział bądźmy, razem, to byłabym z nim - powiedziała ze wzruszeniem. - Bardzo mocno to czuć w tobie, że bardzo się zmieniasz - dodała prowadząca. - Marta, no bo jeżeli patrzysz na kogoś i czujesz, że to jest ten ktoś, no to jak inaczej - skwitowała seniorka. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Sanatorium miłości". Maria Luiza zszokowała internautów. "Zabrała miejsce"

Opisywany fragment trafił na instagramowy profil programu. Wyznanie Marii wywołało prawdziwe poruszenie wśród internautów. Niestety, nie są to zbyt przychylne reakcje. Wielu z nich zarzuca jej, że nie powinna zgłaszać się do telewizyjnego show, skoro jest zakochana w innym mężczyźnie. "Skoro jest zakochana w innym człowieku i czeka, aż sama sytuacja się rozwiąże, to po co poszła do programu? Zabrała miejsce osobie, która mogła faktycznie znaleźć miłość", "Trochę jestem w szoku. Jeśli ten mężczyzna jest sam, a pamięta o niej, to mógłby się postarać", "Powinna zapomnieć, a nie czekać, aż mężczyzna zostawi rodzinę i przyjdzie do niej, bo raczej tak się nie stanie" - czytamy w sekcji z komentarzami. Znalazły się jednak osoby, które były pozytywnie zaskoczone postawą kobiety. "Nie spieszmy się tak z ocenami osób, których nie znamy. Doceniam szczerość Majki" - napisała jedna z internautek. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Wielkie zmiany w życiu Andrzeja. Wygadał się.