Śniadaniowy program TV Republika "#wstajemy!" ma za sobą dwa wydania. Każde z nich od godz. 6:05 prowadziła Anna Popek. Znanej dziennikarce jednak za każdym razem towarzyszył inny partner. W poniedziałek była gwiazda TVP miała obok doświadczonego przed kamerą Rafała Patyrę, a dzień później u jej boku zadebiutował Karol Kus. Choć mężczyzna nie ma takiego obycia telewizyjnego jak jego poprzednik, może liczyć na ciepłe słowa od Anny Popek.

Anna Popek o współpracy z Karolem Kusem w TV Republika

Jak Annie Popek prowadziło się "#wstajemy!" z Karolem Kusem u boku? - Bardzo dobrze, program jest dynamiczny, ciekawy i smaczny. Karol jako wypróbowany i doświadczony kucharz świetnie się sprawdza w segmencie kuchennym. Dzisiaj był jego dziennikarski debiut, który oceniam jako bardzo udany - wyznała dziennikarka w rozmowie z Plotkiem i zdradziła, że w trzecim odcinku także będzie jej towarzyszył.

Karol Kus na wstępie wtorkowego wydania porannego programu TV Republika czuł wielką nobilitację i stres. - Czuję się jak takie pięcioletnie dziecko, które ojciec wrzucił do jeziora i ma zacząć pływać, ponieważ po raz pierwszy będę dziennikarzem wspólnie z tak doświadczoną i wspaniałą prezenterką. Jest mi miło z jednej strony, a z drugiej strony liczę na państwa sympatię, że wytrzymacie ten program, a już z odcinka na odcinek będę się rozwijał - powiedział na początku. Mężczyzna jest liderem założonego przez siebie w 2012 r. polsko-ukraińskiego zespołu Taraka. Poza tym jego wielką pasją są kulinaria. W związku z tym na koniec swojego pierwszego programu z Anną Popek odwiedził plenerową kuchnię, w której wspólnie przygotowywali pasty do chleba.

Anna Popek obiecuje, że jej nowy śniadaniowy program będzie lepszy

Tuż po pierwszym odcinku śniadaniówki TV Republika, Anna Popek zapewniała, że program będzie się rozwijał. Zapewniła też, że pracują nad wyeliminowaniem wszystkich technicznych problemów, z którymi, póki co się borykają. - Oczywiście wszystko musi być jeszcze dopracowane. Mam na myśli formę techniczną i wizualną. Studio było szykowane w dość dużym tempie, żebyśmy mogli wystartować na początku kwietnia, więc trzeba być wyrozumiałym. Na pewno będzie parę zmian scenograficznych i dodatkowe elementy wyposażenia niezbędne do tego typu produkcji. To wszystko się tworzy i mogę zapewnić, że będzie lepiej. Jesteśmy w trakcie prac nad tym. Początki są trudne i wymagają zazwyczaj dopracowania i trochę cierpliwości - mówiła nam dziennikarka.