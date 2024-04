Finałowy odcinek "Love Island" zbliża się wielkimi krokami. Aż trudno uwierzyć, że już za chwilę zakończy się dziewiąty sezon show. W ostatnich odcinkach aż kipi od emocji. Na wyspie miłości wybuchł prawdziwy skandal. Wszystko za sprawą relacji Nicole i Mateusza. Para miała uknuć intrygę i oszukać wszystkich innych uczestników. Nicole i Mateusz nie tylko znali się przed programem, ale mieli umówić się na to, że niezależnie od wszystkiego będą razem, co pozwoliłoby im w takim "układzie" dotrwać aż do finału i mieć szansę na wygranie głównej nagrody. Prowadząca Karolina Gilon była bezlitosna i poinformowała uczestników, aby pakowali walizki. Zdania widzów były jednak bardzo podzielone. W komentarzach zwracali uwagę na nowego uczestnika w willi, który przed programem znał się z Patrycją. W ostatnim odcinku show doszło do niespodziewanego zwrotu akcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Gilon o "tropieniu" jej związku. "Jestem w szoku"

"Love island". Takiego zwrotu akcji nikt się nie spodziewał. Widzowie mają nowego faworyta

Niedawno na "Love Island" pojawił się Kuba, który, jak się okazuje, poznał Patrycję przed programem. Para poznała się na imprezie i wygląda na to, że ma za sobą krótką i intensywną przygodę. Patrycja przyznała, że mieli ze sobą kontakt, ale jakiś czas temu postanowiła odsunąć od siebie Kubę i przestała się do niego odzywać. Wszystko wskazywało na to, że para na "Love Island" ma ponownie szansę na rozwinięcie tego uczucia. Podczas randki doszło między nimi do gorącego pocałunku. Patrycja niedawno została porzucona przed Dana, który z "Casa Amor" wrócił z inną kobietą i była singielką. Dlaczego? Dan stwierdził, że w relacji potrzebuje ognia, a Patrycja jest dla niego "za nudna". Jak się okazało, na wyspie oprócz Kuby jest inny mężczyzna, Robert, który zauroczył się piękną uczestniczką. Uczestnik od razu postawił się na przegranej pozycji i stwierdził, że jest zbyt grzeczny, aby rozbijać to, co zaczyna rozwijać się między Patrycją a Kubą. Załamany nie mógł powstrzymać emocji i się rozpłakał. W rozmowie przed kamerami wyznał, że w sprawach sercowych ma wyjątkowego pecha.

Serce ma się tylko jedno i ja nie wiem, ile razy już w życiu je komuś dałem i ta osoba je wzięła, trzymała przez chwilę no i potem rzuciła i zniszczyła je - wyznał przez łzy Robert.

W rozmowie z Rafałem Robert przyznał, że myśli nawet o opuszczeniu programu, bo Patrycja z pewnością nie będzie nim zainteresowana. Góral stanął na wysokości zadania i nie tylko pocieszył kolegę, ale honorowo zapowiedział, że odejdzie razem z nim. - Jeśli ty wychodzisz, to ja też. Także się zastanów - podsumował Rafał. Widzowie byli wyraźnie pod wrażeniem zachowania uczestnika i to jak duże wsparcie okazał koledze, który przeżywa kryzys. "Rafał to już w ogóle zyskał totalnie. To chyba najsympatyczniejszy człowiek tej edycji" - czytamy w komentarzach. Dzięki interwencji Rafała Robert odzyskał werwę.

Jak się okazało, Patrycja także jest zainteresowana Robertem i wzięła uczestnika na rozmowę. Między nimi od razu dało się odczuć chemię. Wystarczyła chwila, aby zmieniło się absolutnie wszystko. Kiedy doszło do kolejnego przeparowania, Patrycja zaskoczyła wszystkich i zamiast poznanego przed programem Kuby wybrała właśnie Roberta.

Wybieram tego mężczyznę, przy którym po raz pierwszy na "Wyspie miłości" poczułam się komfortowo, otwarta i szczęśliwa. Chciałabym go poznawać i tym mężczyzną jest Robert - poinformowała Patrycja.

"Love Island". Decyzja Patrycji rozemocjonowała nawet Adę Fijał. "Wkręciłam się"