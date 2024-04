"Hotel Paradise" to popularny program randkowy, który cieszy się ogromną popularnością. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek trzeciej edycji formatu była Bogusia Brzezińska, znana pod pseudonimem Bibi. Od razu spodobała się Simonowi. Ich znajomość szybko przerodziła się w coś więcej. Bibi i Simon dotarli nawet do finału, w którym przegrali z Basią i Krystianem. Zakochani deklarowali, że będą kontynuować związek po programie. Wkrótce jednak poinformowali o rozstaniu. "Nie piszmy tu o winie, czy też nie twórzmy teorii. Ja czuję się przegrany. Przyjechałem do Polski dla miłości, z miłością w sercu. Niestety, życie i rzeczywistość zweryfikowały wszystko" - pisał Simon. Rozstanie z uczestnikiem nie było jedyną zmianą w życiu Bibi po programie. Przeszła wielką metamorfozę.

"Hotel Paradise". Bibi i jej metamorfoza. "Figura pierwsza klasa"

Chociaż telewizyjna kariera Bibi już dawno się skończyła, to uczestniczka pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami. Prężnie działa w mediach społecznościowych. Instagramowy profil Bibi obserwuje 191 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie możemy oglądać efekt metamorfozy uczestniczki, która często wrzuca zdjęcia sylwetki. Wyjawiła, że udało jej się schudnąć 18 kilogramów. Finalistka "Hotelu Paradise" zawdzięcza utratę wagi treningom oraz intuicyjnemu jedzeniu. Obserwatorzy Bibi są zachwyceni jej metamorfozą. Pod zdjęciami uczestniczki możemy przeczytać bardzo pozytywne komentarze. "Wyglądasz ślicznie, figura pierwsza klasa. Gratuluję metamorfozy", "Wow, kochana, sztos", "Od 2021 przeszłaś ogromny glow up [wyładniałaś - przyp.red.], oby tak dalej", "Ciało marzeń", "Petarda, wspaniała metamorfoza" - pisali.

"Hotel Paradise". Bibi szczerze o liczeniu kalorii. "W końcu mam wolną głowę"

Jakiś czas temu Bibi zorganizowała sekcję Q&A na InstaStories. Odpowiadała na wpisy internautów, którzy byli zaciekawieni jej metamorfozą. Bibi została zapytana o zajęcia z pilatesu. Wyjawiła, że uczęszcza na nie raz w tygodniu. Kolejny internauta zapytał gwiazdę "Hotelu Paradise" o to, czy zwraca uwagę na kalorie. "Nie, w końcu mam wolną głowę od obsesyjnego liczenia ich. Piękna sprawa" - odpowiedziała. Co sądzicie o metamorfozie Bibi?

