Dagmara Kaźmierska zyskała popularność jako "Królowa życia" Celebrytka zdobyła wielu fanów, którzy regularnie śledzą jej działania w mediach społecznościowych. Co więcej, obecnie występuje w 14. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie tańczy u boku Marcina Hakiela. To jednak nie koniec. Przed laty Dagmara wystąpiła w "Pamiętnikach z wakacji" jako Krystyna. Teraz wróciła do wakacyjnego show! Tym razem wciela się w rolę Grażyny. Jej słowa nierzadko rozbawiają do łez.

Dagmara Kaźmierska po raz kolejny została gwiazdą "Pamiętników z wakacji". Celebrytka z pewnością zaskoczy niejednego widza. Program otworzył ją na komediowe role. Kobieta wciela się w postać Grażyny, która na co dzień na Gran Canarii i wraz z partnerem prowadzi polską restaurację. W jednym z odcinków do pary przyjeżdża córka w odwiedziny. Między paniami dochodzi do licznych kłótni. W ich trakcie z ust Dagmary padają niezwykle zabawne sformułowania. - Dyskoteki, plaża, fiu-bździu w głowie, tiru-riru, high life, lili-lili... Tragedia! Madame trytyt! - tak Grażyna krzyczy na córkę w pewnym momencie. To jednak nie wszystko.

Czy ty nie rozumiesz, że kielich, z którego może się napić każdy, nie ma żadnej wartości? Nie rozmieniaj się w życiu na drobne i nie przed facetami. Królowa nie rozdaje naokoło każdemu uśmiechów. Na uśmiech królowej musi sobie ktoś zasłużyć. Spójrz na twoją mamę

- śmieje się Grażyna, czyli Dagmara Kaźmierska, dając córce dobrą radę. - Chciała twoja mama pójść na prawo. Dzisiaj bym była panią mecenas. Sami mi by ludzie pieniądze przynosili. Jeszcze by prosili, żebym przyjęła. A tak? Pichcę te kotlety, smażę i stukam, i stukam, i stukam - takie słowa padają w innym momencie. Będziecie oglądać? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Pamiętniki z wakacji". Kaźmierska już kiedyś wcieliła się w inną rolę. Dawniej była Krystyną

Dagmara Kaźmierska pojawiła się w serialu dokumentalnym "Pamiętniki z wakacji" już wiele lat temu. Wówczas w jednym z odcinków wcieliła się w postać Krystyny, doradczyni biznesowej. Na Gran Canarii odpoczywała z córką. Panie liczyły na to, że wakacje pomogą im zbliżyć się do siebie i zdobyć lepszy kontakt. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem. W programie pojawił się pewien mężczyzna. Okazało się, że zawrócił w głowie i matce, i córce! - Przyjechałam tu z moją córką wypocząć, a przede wszystkim naprawić nasze relacje. Plaża, słońce, imprezy. To będzie to - zdradziła w odcinku Dagmara Kaźmierska. Szczegóły na temat jej spektakularnej roli w show znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Darmowe loty to nie wszystko. Ile płacą za udział w "Pamiętnikach z wakacji"? Możecie się zdziwić