Po odcinku "Tańca z gwiazdami" z 7 kwietnia w sieci wybuchła prawdziwa afera. Z programem pożegnali się Aleks Mackiewicz oraz Izabela Skierska, mimo że od jury dostali aż 38 punktów i od początku typowani byli na faworytów. Choć to głosy widzów zadecydowały o tym, że Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, którzy mieli aż dwa razy mniej punktów, przeszli do następnego odcinka, fani show są ewidentnie zirytowani takim obrotem spraw. Okazuje się, że sytuacja nie jest łatwa także dla Kaźmierskiej.

Dagmara Kaźmierska była zaskoczona decyzją widzów "Tańca z gwiazdami"

- Oczywiście to jest bardzo przyjemne, że przeszłam głosami widzów. Drodzy państwo, bardzo dziękuję całym sercem - skomentowała werdykt świeżo po odcinku Dagmara Kaźmierska w rozmowie z Pomponikiem. Dodała jednak, że było jej ciężko, gdy pozostała na parkiecie z inną parą, która poradziła sobie lepiej.- To nie jest przyjemne, jeżeli stoisz z inną parą, decydują się losy, kto odejdzie i ty masz tę świadomość, że ta para tańczyła o wiele lepiej - stwierdziła.

Dla mnie to jest zawsze smutne. Ja bym od razu chciała odejść, a żeby został Aleks. Tak mam

- powiedziała. Kaźmierska przyznała także, że dwa tygodnie wcześniej przeszła w programie poważny kryzys i nie miała ochoty na dalszą pracę na planie. - Bardzo chciałam jechać do domu, do mamy, było mi smutno w tej Warszawie, ale Conan przyjechał, został ze mną kilka dni i jakoś mi to przeszło - wyznała. Celebrytka dodała również, że czuje się już lepiej i ponownie znalazła motywację do pracy. - Mogę tu zostać, jeżeli państwo będą tego sobie życzyć, aczkolwiek powtarzam - nie jest fajnie stać na końcu i mieć świadomość, że ten ktoś obok tańczył lepiej, ale on odpada - podsumowała.

Dagmara Kaźmierska o relacji z innymi uczestnikami "Tańca z gwiazdami"

Podczas wywiadu z Pomponikiem Kaźmierska usłyszała również pytanie, czy inni uczestnicy show nie reagują nerwowo na fakt, że nadal jest w programie. Szczególnie że między nią a pozostałymi gwiazdami zaczyna robić się spora przepaść pod względem tanecznych umiejętności. Celebrytka zdecydowanie zaprzeczyła. - Nie ma zawiści, dyskusji za plecami, nikt nikomu nie jest wrogiem. Nie odczuwam, żeby ktokolwiek z nich miał niesamowite parcie. Wszyscy się bardzo lubimy i atmosfera jest bardzo fajna, przyjemna, mam ogromne wsparcie - powiedziała. Co ciekawe, do dyskusji na temat eliminacji Aleksa Mackiewicza i Izabeli Skierskiej z "Tańca z gwiazdami" włączył się Maciej Musiał, który także jest uczestnikiem tej edycji show. Aktor otwarcie stwierdził, że odpadli niezasłużenie. "Niesprawiedliwe fest" - napisał w komentarzu na instagramowym profilu programu.